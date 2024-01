Statele UE vor desfășura nave de război în Marea Roșie / Acord de principiu al miniştrilor de Externe pentru protejarea navelor comerciale de atacurile rebelilor houthi

Miniştrii de externe din Uniunea Europeană, reuniţi în primul Consiliu Afaceri Externe (CAE) oficial din mandatul preşedinţiei belgiene a Consiliului UE, au ajuns la un acord de principiu pentru lansarea unei operaţiuni militare pentru a proteja vasele comerciale ce navighează în Marea Roşie, a anunţat luni seară şeful diplomaţiei europene Josep Borrell, transmite Agerpres.

Propunerea a fost făcută de Franţa, Italia şi Germania şi vizează securizarea navelor comerciale de atacurile rebelilor houthi din Yemen.

”Am convenit, în principiu, în legătură cu lansarea unei misiuni a Uniunii Europene în Marea Roşie”, a spus Borrell în conferinţa de presă de la finalul reuniunii CAE.

El a precizat că rămâne ca UE să lucreze pentru a obţine unanimitatea statelor membre în legătură cu data exactă a lansării acestei misiuni.

Potrivit planurilor actuale, misiunea UE va implica desfăşurarea de nave de război şi sisteme de avertizare timpurie pentru a proteja navele cargo din regiune, dar fără a exista intenţia de a participa la atacurile lansate de SUA asupra poziţiilor rebelilor houthi din Yemen.

Referitor la războiul dintre Israel şi mişcarea palestiniană Hamas, Josep Borrell le-a prezentat miniştrilor un document de lucru (non-paper) în care insistă pe ideea că în prezent trebuie pregătite condiţiile unei păci durabile în regiune, pe baza punerii în aplicare a unei soluţii cu două state.

”Nu cred că mai trebuie să vorbim în general despre procesul de pace din Orientul Mijlociu şi sunt de părere că ar trebui să începem să discutăm în mod specific despre procesul de implementare a soluţiei cu două state. Pacea este un termen general, toată lumea este pentru pace, nimeni nu spune că este împotriva păcii. Nu trebuie să vorbim despre pace în general, ci despre pace via un proces specific. În opinia noastră, ar trebui să nu mai vorbim despre procesul de pace din Orientul Mijlociu, ci specific despre soluţia cu două state. Asta încercăm să obţinem, dar nu toţi sunt de acord cu asta, unii sunt pentru, alţii împotrivă”, a explicat Josep Borrell.

Miniştrii de externe europeni au avut luni discuţii separate cu omologul israelian, cu şefii diplomaţiilor egipteană, iordaniană şi saudită şi cu ministrul de externe palestinian.

”Numeroase state membre şi-au reafirmat poziţiile referitoare la un acord definitiv pe baza soluţiei cu două state, dar nu am discutat doar despre acest lucru. Am discutat despre situaţia din Fâşia Gaza, despre ajutorul umanitar şi despre obstacolele în calea acestuia, deci am vorbit despre toate problemele din Orientul Mijlociu”, a mai spus Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe şi politică de securitate.

El a insistat pe importanţa soluţionării problemei umanitare grave din Fâşia Gaza, unde cel puţin 1,7 milioane dintre cele 2,4 milioane de locuitori au fost strămutaţi, iar populaţia duce o lipsă acută de alimente şi medicamente, ceea ce riscă să ducă la foamete şi epidemii.