Starul de care Manchester City este aproape să se despartă la finalul sezonului

Manchester City traversează cea mai rea perioadă de la venirea lui Pep Guardiola la campioana din Premier League, trupa de pe „Etihad” având o serie de cinci înfrângeri consecutive în toate competițiile.

Ultima „ispravă” a trupei lui Pep: 0-4, pe propriul teren, contra celor de la Tottenham.

Presa britanică vorbește despre o mică „revoluție” la gruparea din Manchester, iar cap de listă pentru o eventuală plecare este vedeta Kevin De Bruyne.

Ajuns la 33 de ani, mijlcașul a trecut printr-o accidentare care l-a ținut săptămâni întregi departe de gazon, iar momentan belgianul prinde cu greu minute la City.

Jurnaliștii britanici vorbesc pe surse despre faptul că Guardiola și-ar fi dat deja „ok-ul” pentru o plecare a lui De Bryune cel târziu în vara anului viitor.

De fapt, contractul lui Kevin cu Manchester City se va încheia pe 30 iunie 2025.

În acest moment, De Bruyne are o cotă de piață de €45 de milioane. Cea mai mare valoare a avut-o în sezoanele 2018 și 2019: €150 de milioane.

De-a lungul carierei, Kevin a jucat pentru Genk, Chelsea, Werder Bremen, VfL Wolfsburg și Manchester City.

„Cutremurul” din vară de la City i-ar putea aduce pe lista plecărilor și pe jucători precum Bernardo Silva, Jack Grealish, Ederson și Kyle Walker.

Au câștigat tot alături de City în ultimele sezoane, iar Guardiola ar dori schimbări majore care să împrospăteze lotul campioanei Angliei.

Cu trei înfrângeri consecutive în Premier League, Manchester City se află pe locul doi, dar distanța față de liderul Liverpool este acum de opt puncte, după 12 etape disputate.

