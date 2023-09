Stare de urgență pe insula italiană Lampedusa, unde peste 6.000 de migranți au debarcat în ultimele 24 de ore

Se confruntă Europa cu cel mai mare val de migrație din istoria recentă? În seara zilei de miercuri, 13 septembrie, purtătoarea de cuvânt a Crucii Roșii italiene, Francesca Basile, a declarat presei italiene că „aproximativ 6.000 de persoane” au sosit „pe 120 de ambarcațiuni diferite” în Lampedusa în 24 de ore. Corriere della Sera a relatat că aproape 7.000 de migranți au debarcat într-o singură zi, în timp ce RTBF a avansat cifra de 6.800, scrie Le Figaro.

Centrul de primire de pe insulă, care are o capacitate de cel mult 400 de persoane, este complet depășit. Poliția italiană a fost nevoită să intervină în forță de mai multe ori pentru a stăpâni sutele de migranți care cereau să părăsească cheiul. Ca dovadă a gravității situației, primarul insulei, Filippo Mannino, a decretat miercuri seara starea de urgență, potrivit agenției de presă italiene Ansa. Guvernul condus de Giorgia Meloni luase deja o astfel de decizie la nivel național în aprilie anul trecut.

Apocalypse in Lampedusa. Now there are 8000 African invaders who arrived with 160 boats, almost double the number of Italian residents. Now we need to declare a state of emergency and deploy the warships, because this is a war! Words are no longer needed, action must be taken! pic.twitter.com/3t5XyOufag

— RadioGenoa (@RadioGenoa) September 13, 2023