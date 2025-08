Stare de urgenţă în New York şi New Jersey din cauza ploilor şi inundaţiilor bruşte / Cel puţin 1.170 de zboruri anulate pe opt aeroporturi importante

Guvernatoarea statului New York, Kathy Hochul, şi omologul său interimar din New Jersey au declarat joi starea de urgenţă în zone ameninţate de inundaţii bruşte cauzate de ploile torenţiale care perturbă traficul feroviar şi aerian de-a lungul coastei de est, relatează Reuters, citat de News.ro.

Serviciul Naţional de Meteorologie a emis avertismente de inundaţii bruşte de-a lungul unor zone ale coridorului urban din nord-est, care se întinde din regiunea Washington-Baltimore, la nord, prin Philadelphia, Wilmington, Delaware, până în Newark, New Jersey, şi zona metropolitană a oraşului New York.

Autorităţile din New York au avertizat că ploile torenţiale pot inunda unele străzi, părţi ale metroului şi subsoluri şi au îndemnat persoanele care locuiesc în subsoluri să se mute la etaje superioare. De asemenea, au emis un avertisment prin care le-au cerut newyorkezilor să evite deplasările de joi după-amiază până vineri după-amiază.



another day another flood in new york city… i can’t do it anymore pic.twitter.com/K2P5MVAPfq

— kyle (@kyle4prezident) July 31, 2025

Story here https://t.co/3HL2il1I3x | Floodwater seeped through the walls of the 7th Avenue station in Park Slope on Thursday as storms brought heavy rain and flooding to New York City. pic.twitter.com/nXShYnP0Vb

— Eyewitness News (@ABC7NY) July 31, 2025

Autostrada Clearview Expressway, o autostradă importantă din cartierul Queens, a fost închisă în ambele sensuri, iar cel puţin două maşini au fost scufundate pe autostradă, a declarat pentru CNN un oficial al forţelor de ordine. Sistemul feroviar suburban din Long Island a suspendat serviciul pe una dintre cele mai aglomerate linii în timpul orelor de vârf.

Avertismente de furtuni severe au fost emise şi pentru o mare parte a autostrăzii Interstate-95, dar meteorologii au declarat că riscul de inundaţii fulgerătoare a început să scadă joi seara.

Vremea furtunoasă din timpul zilei a părut a fi un factor cheie care a perturbat traficul aerian comercial în nord-est.

Cele opt aeroporturi principale care deservesc regiunea – Washington Dulles, Baltimore-Washington, Ronald Reagan Washington National, Philadelphia, Newark Liberty, LaGuardia, John F. Kennedy International şi Boston Logan – au înregistrat anularea a cel puţin 1.170 de zboruri către, din sau în interiorul SUA, potrivit serviciului online de urmărire a zborurilor FlightAware. Alte sute de zboruri au fost întârziate.

Transportul feroviar de călători a fost, de asemenea, afectat, compania feroviară Amtrak anunţând suspendarea serviciului între Philadelphia şi Wilmington din cauza furtunilor puternice care au inundat liniile. Serviciul a fost restabilit aproximativ două ore mai târziu, odată cu retragerea apei, dar se aşteptau „întârzieri reziduale”, a declarat Amtrak pe X.

O hartă a precipitaţiilor zilnice emisă de Centrul de Prognoză Meteorologică a estimat riscul de averse „excesive” capabile să provoace inundaţii bruşte la 40% sau mai mult pentru zona atlantică din centrul şi până în nord-estul ţării, unde locuiesc 37 de milioane de oameni.



#BREAKING #USA #NEWYORK #NY

NEW YORK :PARTS OF QUEENS, ARE UNDER WATER FROM MASSIVE FLOODING

as heavy rain storms tear across the area.

A state of emergency is in effect for New York and New Jersey due to severe storms and flooding. #Ultimahora #Flooding #Inundación pic.twitter.com/KHv9XwUSbY

— LW World News (@LW_WorldNews) August 1, 2025

Potrivit lui Hochul, în zonele cu precipitaţiile cele mai abundente din New York City, Long Island şi valea râului Hudson sunt prognozate precipitaţii de până la 127 de litri pe metrul pătrat, cu intensităţi care ar putea depăşi 50 de litri pe oră. „Îndemn toţi newyorkezii să rămână vigilenţi, să se informeze şi să fie precauţi, deoarece ne aşteptăm la precipitaţii excesive, cu potenţial de inundaţii fulgerătoare”, a declarat Hochul.

New Jersey se pregătea, la rândul său, pentru precipitaţii totale de 25-75 de litri pe metru pătrat, cu averse localizate ce puteau aduce 125-175 de litri pe metrul pătrat, a declarat guvernatorul interimar al statului New Jersey, Tahesha Way. „Locuitorii ar trebui să rămână în case şi să nu circule pe drumuri decât dacă este absolut necesar”, a declarat Way. Ea îndeplineşte temporar funcţia de şef al executivului statului, în timp ce guvernatorul Phil Murphy se află în vacanţă cu familia în afara statului.

Serviciul meteorologic a atribuit ameninţarea furtunii unui front rece care aduce în regiune o combinaţie de mase de aer instabile şi cantităţi excepţionale de umiditate atmosferică. Acest avertisment vine la doar două săptămâni după ce furtuni intense au lovit părţi din nord-estul SUA, inundând metroul din New York şi provocând două decese în New Jersey.

Combinaţia dintre solul saturat şi ploile intense creşte riscul apariţiei unor condiţii periculoase, precum inundaţii fulgerătoare, alunecări de teren şi prăbuşiri de roci. Oficialii au avertizat că deplasările ar putea deveni periculoase, în special în timpul orelor de vârf de seară, când erau aşteptate cele mai puternice precipitaţii.