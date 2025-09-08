G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Ștafeta G4Media.ro a participat la triatlonul Transfier de pe Transfăgărășan

Ștafeta G4Media.ro la Transfier 2025
Ștafeta G4Media.ro la Transfier 2025 / Sursa foto: Adrian Ilincescu / G4Media.ro

Ștafeta G4Media.ro a participat la triatlonul Transfier de pe Transfăgărășan

Sportz8 Sep 0 comentarii

În weekend a avut loc ediția a zecea a triatlonului Transfier, competiție care a avut la start în proba de ștafetă și echipa amatoare a G4Media.ro. După 6 ore și 35 de minute de luptă cu apa rece, cățărările abrupte de pe Transfăgărășan și „demonii” interiori, ștafeta a dus la bun sfârșit întrecerea.

Mai mult de 500 de sportivi din 13 țări s-au aflat la startul ediției a zecea a Transfierului, pe cățărările abrupte de pe Transfăgărășan.

„Half 70.3 Ștafetă” a fost proba la care a participat și echipa G4Media.ro: 1900 m înot (la Valea cu Pești), 90 km bicicletă (de la Valea cu Pești la tuneul de la Bâlea și înapoi), 21 km alergare (de la Valea cu Pești până sus pe scări la statuia lui Prometeu, cunoscută și drept Monumentul Electricității sau Omul de Fier.

Din timpul total al ștafetei noastre, 44:11 minute a fost înotul, 3:39 ore a reprezentat traseul cu bicicleta și 2:08 ore alergatul celor 21 de kilometri.

G4Media.ro s-a clasat 11 dintr-un total de 23 de echipe înscrise.

Proba de ștafetă a fost câștigată de echipa SportGuru (5 ore și un minut).

Finalul epuizant al traseului pe cele 319 scări care duc la statuia lui Prometeu:

 

Ștafeta G4Media.ro la Transfier 2025, numărul de concurs 219
Ștafeta G4Media.ro la Transfier 2025, numărul de concurs 219 / Sursa foto: Adrian Ilincescu / G4Media.ro
Transfier 2025, medalia destinată celor care au încheiat triatlonul.
Transfier 2025, medalia destinată celor care au încheiat triatlonul / Sursa foto: Adrian Ilincescu / G4Media.ro
Ștafeta G4Media.ro la statuia lui Prometeu de la Barajul de la Vidraru
Ștafeta G4Media.ro la statuia lui Prometeu de la Barajul de la Vidraru / Sursa foto: Adrian Ilincescu / G4Media.ro
Ștafeta G4Media.ro la Transfier 2025
Ștafeta G4Media.ro la Transfier 2025 / Sursa foto: Adrian Ilincescu / G4Media.ro
Barajul de la Vidraru la cea de-a zecea ediția a Transfierului, triatlon de pe Transfăgărășan.
Barajul de la Vidraru cu ocazia Transfierului / Sursa foto: Adrian Ilincescu / G4Media.ro
Transfier 2025 proba de ciclism Transfăgărășan Bâlea Lac
Proba de ciclism din cadrul triatlonului de la Transfier, de pe Transfăgărășan / Sursa foto: Adrian Ilincescu / G4Media.ro
Înot triatlon Transfier Bâlea Lac Valea cu Pești Argeș
Proba de înot contând pentru triatlonul Transfier / Sursa foto: Adrian Ilincescu / G4Media.ro

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.