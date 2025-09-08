Ștafeta G4Media.ro a participat la triatlonul Transfier de pe Transfăgărășan

În weekend a avut loc ediția a zecea a triatlonului Transfier, competiție care a avut la start în proba de ștafetă și echipa amatoare a G4Media.ro. După 6 ore și 35 de minute de luptă cu apa rece, cățărările abrupte de pe Transfăgărășan și „demonii” interiori, ștafeta a dus la bun sfârșit întrecerea.

Mai mult de 500 de sportivi din 13 țări s-au aflat la startul ediției a zecea a Transfierului, pe cățărările abrupte de pe Transfăgărășan.

„Half 70.3 Ștafetă” a fost proba la care a participat și echipa G4Media.ro: 1900 m înot (la Valea cu Pești), 90 km bicicletă (de la Valea cu Pești la tuneul de la Bâlea și înapoi), 21 km alergare (de la Valea cu Pești până sus pe scări la statuia lui Prometeu, cunoscută și drept Monumentul Electricității sau Omul de Fier.

Din timpul total al ștafetei noastre, 44:11 minute a fost înotul, 3:39 ore a reprezentat traseul cu bicicleta și 2:08 ore alergatul celor 21 de kilometri.

G4Media.ro s-a clasat 11 dintr-un total de 23 de echipe înscrise.

Proba de ștafetă a fost câștigată de echipa SportGuru (5 ore și un minut).

Finalul epuizant al traseului pe cele 319 scări care duc la statuia lui Prometeu: