Sorin Grindeanu spune că şi-a plătit zborurile din scandalul Nordis: Niciodată nu am mers pe banii altcuiva şi nu i-am ajutat cu nimic

Prim-vicepreşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că şi-a plătit zborurile private din scandalul Nordis şi că niciodată nu i-a ajutta cu nimic pe cei de la Nordis. El a precizat că pe Laura Vicol a cunoscut-o în Parlament şi ultima dată a vorbit cu ea în luna septembrie, transmite News.ro.

”Cred că undeva în septembrie, când era în Parlament (am vorbit cu Vicol – n.r.). Da, am plătit zborurile, am facturi şi chitanţe. Şi ca să fiu clar, şi tu Freddy (Alfred Simonis – n.r.) ai facturi şi chitanţe. Nu am niciun fel de emoţie. Nu eu am candidat în noiembrie-decembrie, să prezint aceste lucruri, având în vedere că a existat această campanie şi sigur a existat un candidat, Marcel Ciolacu, şi era normal ca şi eu şi Freddy să aşteptăm decizia preşedintelui partidului şi în forma asta am acţionat şi noi, dar niciodată nu am mers pe banii altcuiva şi doi, nu i-am ajutat cu nimic. Adică ce ar putea să fie, să zicem, avantajul pe care l-am dat, dacă aş fi mers pe gratis cu avionul? I-am făcut ce? Sau dacă i-am făcut ceva, pe Ştirbei, denunţ, nu am niciun fel de emoţie”, a declarat Sorin Grindeanu.

Întrebat dacă preţul plătit pe aceste facturi este mai mare sau egal cu cel plătit de Marcel Ciolacu, Grindeanu a afrmat că a plătit cît i s-a facturat.

”Nu ştiu cât a plătit Marcel Ciolacu, eu am plătit cât mi s-a facturat. Am facturi, chitanţe la toate aceste lucruri. Nu am de ce ce să mă ascund. Am spus o singură dată nu, fiindcă din partea ziarului respectiv a fost următoarea: Aţi fost la Nisa în compania următoare şi enumera nişte persoane. Nu, nu fusesem. Şi le-am transmis celor de la ziarul respectiv, dar nu a mai contat în iureşul mare şi în marea dezvăluire că eu la acea chestiune am spus nu. Eu am fost cu băiatul meu. Nu mă ascund şi nu am de ce că nu le-am creat niciun avantaj. Nici Laurei Vicol pe care nu am ştiut-o înainte şi nu am cunoscut-o înainte de a veni în Parlament, nu am cunoscut-o. Şi nici soţului domniei sale”, a mai spus Grindeanu.