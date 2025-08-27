VIDEO Sorana Cîrstea, în turul doi la US Open: Duel cu o fostă finalistă de Grand Slam

Sorana Cîrstea s-a calificat în turul al doilea de la US Open 2025, jucătoarea din România trecând de Solana Sierra, din Argentina, în runda inaugurală.

Ocupantă a locului 71 mondial, Cîrstea a avut câștig de cauză după un meci care a durat o oră și 12 minute, scor 7-5, 6-0.

Solana Sierra se găsește în prezent pe locul 74 în lume.

În turul al doilea, Sorana o va întâlni pe Karolina Muchova, cap de serie 11 la Flushing Meadows. Jucătoarea din Cehia a eliminat-o în runda inaugurală pe veterana Venus Williams.

Cîrstea și Muchova s-au intersectat de șase ori până acum în circuitul WTA, scorul fiindu-i favorabil sportivei din Cehia, 5-1.

De altfel, Muchova are două victorii contra Soranei chiar la US Open: edițiile din 2020 (în 16-imi) și 2023 (în sferturi).

Singura victorie a Soranei a venit în 2023, la Miami, scor 7-5, 6-1.

Karolina Muchova este o fostă finalistă de Grand Slam: ea a disputat finala de la Roland Garros din 2023 – a fost învinsă în ultimul act de pe Chatrier de Iga Swiatek.

Calificarea în turul al doilea de la US Open îi aduce Soranei Cîrstea un cec în valoare de 154.000 de dolari și 10 puncte în ierarhia WTA de simplu.