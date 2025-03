Sorana Cîrstea, eliminată de la Indian Wells: A ratat două mingi de meci

Sorana Cîrstea a pierdut dramatic meciul cu Emma Navarro, sportiva din România cedând la capătul unei partide în care a avut două mingi de meci, scor 3-6, 6-1, 7-6(3).

Ocupantă a locului 8 WTA, Navarro s-a impus la capătul unui meci electrizant, scor 3-6, 6-1, 7-6(3). Duelul s-a întins pe durata a două ore și 26 de minute.

În setul decisiv, Sorana a condus cu 5-3 și a avut două mingi de meci pe propriul serviciu. Din păcate, Cîrstea nu a putut profita de momentul pozitiv, iar Navarro a întors soarta partidei.

Una dintre mingile de meci salvate de Emma Navarro contra Soranei Cîrstea

Emma Navarro saved one of the two match points against Cirstea at Indian Wells like this.

Absurd anticipation and reactions followed by a PERFECT lob.

Down 3-5 in the 3rd set.

It took guts to get through this one… what a comeback. 🇺🇸❤️

pic.twitter.com/7EsiWWWUUq

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) March 9, 2025