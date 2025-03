Jaqueline Cristian, în turul trei la Indian Wells – Victorie cu o finalistă de Grand Slam, Leylah Fernandez

Jaqueline Cristian s-a calificat duminică în turul al treilea de la Indian Wells, sportiva clasată pe locul 79 mondial reușind să o elimine pe Leylah Fernandez (favorită 27 a competiției și finalistă de Grand Slam de-a lungul carierei).

Meciul a fost unul intens și care s-a intins pe durata a trei ore și 16 minute. Jaqueline a avut câștig de cauză, scor 5-7, 7-6(5), 6-3.

Reamintim că Fernandez a bifat în carieră o finală de Grand Slam: ea a fost învinsă pe Arthur Ashe de Emma Răducanu la US Open 2021.

În turul următor de la Indian Wells, Jaqueline Cristian va da peste Jasmine Paolini, favorita numărul șase și dublă finalistă de Grand Slam (Roland Garros 2024, Wimbledon 2024).

Pentru calificarea în turul al treilea de la Indian Wells, Cristian va primi un cec în valoare de 60.400 de dolari și 65 de puncte în ierarhia WTA de simplu.

Jaqueline Cristian’s reaction after beating Fernandez to reach 1st Indian Wells R3

She falls to the floor & covers her face

The crowd is chanting her name

Such a talented player who’s had a difficult time with injuries

The smile says it all 🇷🇴🥹

pic.twitter.com/ZDcBqxVqyv

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) March 9, 2025