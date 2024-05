Sony Music vrea să cumpere catalogul trupei Queen pentru 1 miliard de dolari, un nivel record/ Tranzacția ar viza melodiile Queen și toată proprietatea intelectuală aferentă

Sony Music ar fi în discuții pentru a cumpăra catalogul muzical al trupei rock Queen, în care se află inclusiv hituri precum Bohemian Rhapsody, Radio Ga Ga și Another One Bites The Dust, scrie BBC.

Potrivit Bloomberg, Sony lucrează cu un alt investitor la această tranzacție, care „ar putea ajunge la un total de 1 miliard de dolari”.

BBC a aflat că negocierile sunt încă în curs de desfășurare și este posibil să nu se ajungă la o vânzare.

Dacă va avea loc, tranzacția ar acoperi melodiile Queen și toată proprietatea intelectuală aferentă – inclusiv drepturile asupra logo-urilor, videoclipurilor, produselor de merchandise, editării și altor oportunități de afaceri.

Discuțiile cu privire la vânzare au loc încă de anul trecut.

Universal Music ar fi fost, de asemenea, implicată, datorită relației de lungă durată pe care compania o are cu trupa, care a semnat cu casa de discuri britanică EMI în 1972 și a rămas cu aceasta și după ce a fost cumpărată de Universal în 2011.

Dacă grupul va atinge prețul de 1 miliard de dolari, aceasta va fi cea mai mare tranzacție de acest gen, depășind cele 500 de milioane de dolari pe care Sony a plătit-o pentru a achiziționa catalogul lui Bruce Springsteen la sfârșitul anului 2021.

La începutul acestui an, Sony a achiziționat, de asemenea, o participație de 50% din muzica lui Michael Jackson de la administratorii moștenirii regretatului cântăreț – la un cost de cel puțin 600 de milioane de dolari.

Publicitate electorală

Queen este mai populară decât oricare dintre acești artiști, cu 52 de milioane de ascultători lunari pe Spotify – față de 41 de milioane pentru Jackson și 20 de milioane pentru Springsteen.

Acest lucru se datorează parțial succesului filmului biografic Bohemian Rhapsody și turneelor continue ale trupei cu cântărețul Adam Lambert, dar mai ales faptului că piese precum Crazy Little Thing Called Love și We Will Rock You rămân populare la nivel global și extrem de profitabile.

În Marea Britanie, primul volum al albumului Queen’s Greatest Hits este cel mai popular album din toate timpurile, cu vânzări de peste 7 milioane de exemplare.

A fost chiar al 20-lea cel mai bine vândut album din 2023, devansând noile lansări ale lui Ed Sheeran și Rolling Stones.

Potrivit celor mai recente declarații financiare, Queen Productions Ltd a câștigat 52 de milioane de dolari în anul fiscal care s-a încheiat în septembrie 2022.

Veniturile sunt împărțite în mod egal între chitaristul Brian May, bateristul Roger Taylor, basistul John Deacon și administratorii moștenirii regretatului cântăreț Freddie Mercury.

Afaceri de mai multe milioane de dolari

Vânzarea cataloagelor muzicale a devenit o afacere importantă în ultimii opt ani, casele de discuri și companiile de capital privat achiziționând drepturile asupra muzicii lui David Bowie, Bob Dylan, Justin Bieber, Shakira, Neil Young, Blondie și Fleetwood Mac pentru sume de mai multe milioane de dolari.

Înțelegerile oferă o siguranță financiară imediată artiștilor și averilor acestora, în timp ce deținătorii drepturilor speră să obțină profit prin crearea de noi surse de venit pentru muzică prin intermediul licențelor pentru filme și televiziune, al produselor de larg consum, al versiunilor de cover și al drepturilor de autor pentru interpretare.

Drepturile muzicale sunt considerate o investiție atractivă, deoarece melodiile continuă să genereze bani timp de zeci de ani.

Cu toate acestea, afacerea a cunoscut unele turbulențe, deoarece creșterea ratelor dobânzilor a subminat evaluarea pe termen lung a melodiilor de succes.

Fondul de investiții Hipgnosis, care deține drepturile asupra muzicii mai multor artiști, de la Beyoncé la Barry Manilow, a acceptat recent o preluare de 1,6 miliarde de dolari de către fondul de investiții Blackstone.

În ciuda acestui fapt, catalogul Queen este foarte căutat, pur și simplu din cauza longevității muzicii lor.

Ceea ce complică potențialul acord al trupei este faptul că Disney Music Group deține catalogul de muzică înregistrată de Queen în America de Nord.

Trupa deține drepturile pentru restul lumii și, de asemenea, păstrează drepturile de publicare la nivel mondial – drepturile de autor pentru muzică și versuri.