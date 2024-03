Soluţii de reîntinerire a Lacului Ursu din Sovata după constatarea reducerii fenomenului de heliotermie / O variantă este dizolvarea în lac a aproximativ 10.000 tone de sare

În urma unor studii efectuate asupra Lacului Ursu din Sovata de către biofizicianul Peter Hantz, împreună cu cercetători din Ungaria, Germania şi SUA, s-a constatat o reducere a fenomenului de heliotermie, iar soluţia de reîntinerire a lacului a fost sugerată chiar de către localnici, relatează Agenția de presă Rador, care citează Radio Târgu Mureș.

Prima soluţie avansată a fost dizolvarea în lac a aproximativ 10.000 tone de sare, fapt ce ar impune costuri foarte mari, dar soluţia cea mai ieftină de reîntinerire a Lacului Ursu fost avansată de un localnic.

”Un antreprenor mai bătrân a spus că există un izvor de sare, Izvorul Gera, care are o concentraţie foarte mare de sare. S-ar putea ca pur şi simplu dacă am aduce apa din Izvorul Gera în Lacul Ursu, în 3-4 ani am putea să ridicăm stratul haloclinal la un nivel corespunzător”, a susţinut cercetătorul.

Peter Hantz a precizat că înainte să fie începută o astfel de operaţiune se impune o investigaţie de cel puţin un an, informează Agerpres.

Heliotermia este un fenomen fizic care constă în păstrarea mai mult timp a căldurii înmagazinate în apa sărată a unor lacuri comparativ cu regiunile învecinate, datorită prezenței la suprafața lacurilor a unui strat izolator de apă dulce (epilimnion), care împiedică iradierea căldurii în atmosferă.

Acest proces se produce în lacurile puternic mineralizate (sărate) ce au la suprafață un strat diluat cu apă dulce, salmastru, cu o grosime de 1,5- 2,5 m.

Radiațiile solare produc în timp o încălzire puternică a apei, de la suprafață spre adânc. Răcirea aerului antrenează un proces similar în stratul salmastru dar nu și în adâncime, unde apa rămâne foarte caldă, în sensul că apare o inversiune termică, deoarece stratul superior favorizează conservarea și nu răcirea ei.