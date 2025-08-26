Site-uri, birouri şi linii telefonice din statul american Nevada, afectate de un incident informatic neprecizat

Guvernatorul statului american Nevada, Joe Lombardo, a anunţat luni că mai multe birouri sunt închise, unele site-uri sunt offline, iar anumite linii telefonice funcţionează sporadic după un aşa-numit „incident legat de securitatea reţelei” informatice, relatează agenția de știri Reuters, citată de Agerpres.

Într-o postare pe platforma X, biroul guvernatorului din Nevada a declarat că „unele site-uri ale statului sau linii telefonice ar putea funcţiona lent sau să fie inaccesibile pentru scurt timp în perioada de redresare”.

Reuters menţionează că nu a reuşit luni seară să acceseze site-ul guvernatorului sau alte pagini web ale autorităţilor locale din Nevada.

Natura incidentului nu a fost dezvăluită, dar probleme de funcţionare de acest tip indică atacuri de tip ransomware, în timpul cărora modul de acţiune al hackerilor de a bloca reţelele de computere ale victimelor până la plata răscumpărării duc la perturbări pe scară largă, notează Reuters.

Agenţia pentru securitate cibernetică şi infrastructură a afirmat într-un comunicat că „urmărim în mod activ acest incident de securitate a reţelei şi, împreună cu partenerii noştri, colaborăm cu statul Nevada pentru a ne oferi asistenţa”.

FBI nu a răspuns până în prezent unei solicitări de a comenta pe marginea incidentului, notează Reuters.