Site-ul ANAF a fost picat, contribuabilii nu au putut pot efectua operații

Update 14.49: Site-ul Anaf este din nou operațional, după o cădere de câteva zeci de minute

Articol inițial: Site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) a picat luni după-amiază și este nefuncțional de minute bune. Contribuabilii – firme și persoane fizice – nu pot face operațiuni pe portalul Fiscului.

Textul afișat pe pagina ANAF este:

The requested URL was rejected. Please consult with your administrator.

Your support ID is:

[Go Back]

ANAF este condusă de Nicoleta Cîrciumaru și este o instituție-cheie în lupta împotriva evaziunii fiscale.

Guvernele PSD-PNL din ultimii doi ani au vorbit constant despre digitalizarea ANAF și lupta împotriva evazioniștilor, dar proiectul de informatizare nu a fost dus niciodată la capăt.