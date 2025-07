Florin Manole: Emoţie privind plata pensiilor şi salariilor există, pentru că unii o stârnesc cu rea-credinţă. Statul român a plătit pensiile şi salariile şi în ani mult mai grei

Florin Manole, ministrul Muncii, dă asigurări că statul român va avea bani pentru plata pensiilor şi a salariilor în sectorul bugetar. ”Emoţie există pentru că unii o stârnesc cu rea-credinţă”, spune Florin Manole, amintind că România nu a avut probleme în a asigura veniturile pensionarilor şi pe cele ale bugetarilor nici în ani mai grei decât 2025, transmite News.ro.

Întrebat, marţi seară, la Antena 1, dacă România are bani pentru pensii şi salarii, Florin Manole a răspuns: ”În fiecare an”.

”Eu am văzut discursul ăsta promovat de unii dintre politicieni an de an din 2017, de când sunt eu implicat mai mult în politică, şi din 2017 până astăzi nu a fost niciodată o problemă de plata pensiilor şi salariilor. Emoţie există pentru că unii o stârnesc cu rea-credinţă. Nu este nicio problemă şi nu va fi nicio problemă şi statul român a plătit pensiile şi salariile şi în ani mult mai grei”, a răspuns Florin Manole.