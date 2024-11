Sir Chris Hoy, multiplu campion olimpic la ciclism, dezvăluie singurul simptom pe care l-a avut înainte de diagnosticarea cancerului în fază terminală

Sir Chris Hoy, de șase ori campion olimpic la ciclism pe pistă, a povestit pentru BBC care a fost singurul simptom pe care l-a avut înainte de a descoperi, în urma unor analize, cancerul în fază terminală de care suferă.

Pentru fostul sportiv de performanță 2024 a fost „cel mai greu an” al vieții, unul în care a descoperit din întâmplare că suferă de cancer în fază terminală.

Vestea a venit ca un șoc pentru fostul sportiv britanic, cu atât mai mult cu cât nu se simțise rău.

„Niciun simptom, niciun avertisment, nimic. Tot ce am avut a fost o durere de de umăr și un pic de durere în coaste. Am presupus că va fi o tendinită sau ceva de genul ăsta și că va trebui doar să renunț la greutățile de la sală sau la ciclism pentru o vreme. Să urmez un tratament și totul va fi bine.

A fost cel mai mare șoc din viața mea”, spune Chris Hoy pentru BBC.

„Îmi amintesc sentimentul de groază și șoc absolut. Practic, m-am întors pe jos amețit. Nu-mi venea să cred vestea și încercam să o procesez, nu-mi amintesc să fi mers pe jos. Îmi amintesc doar că la jumătatea drumului spre casă mă gândeam: unde sunt? Și apoi mă gândeam: cum am de gând să-i spun Sarrei? (n.r. soția sa)”, a completat acesta.

Scoţianul a descoperit în septembrie 2023 că avea o tumoare la umăr în timpul unor analize la spital, când credea că doar îşi luxase umărul.

O altă scanare, efectuată două zile mai târziu, a arătat că era vorba despre un cancer de prostată care făcuse metastaze la nivelul oaselor. Existau tumori în umăr, pelvis, şold, coloană şi coaste.

„Mi s-a spus că numărul bărbaților care caută sfaturi despre cancerul de prostată a crescut de șapte ori și că povestea lui Chris este de natură să salveze nenumărate vieți. Acest lucru îmi taie respirația”, a completat Sara, soția lui Chris Hoy.

Într-un interviu acordat Sunday Times în urmă cu aproape o lună de zile, Chris Hoy, în vârstă de 48 de ani, a dezvăluit că mai are de trăit între doi şi patru ani.

Hoy a câştigat o medalie de argint la sprintul pe echipe la Jocurile Olimpice de la Sydney din anul 2000, înainte de a câştiga primul său titlu olimpic individual la kilometru, la Atena, cu ocazia ediției din 2004.

În 2008, la Beijing, Chris a cucerit trei medalii de aur și alte două au venit la Londra, în 2012.

Sir Chris Hoy s-a retras din sportul profesionist în 2013, iar de-a lungul carierei și-a mai trecut în CV 11 titluri mondiale.

Sir Chris Hoy has spoken about his terminal prostate cancer diagnosis which he received last year.

His strength is truly inspiring. ❤️

Watch more from Sir Chris on @BBCBreakfast. pic.twitter.com/reNH18JRlk

— BBC Sport (@BBCSport) November 5, 2024