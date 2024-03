Sindicaliștii Cartel Alfa cer ca veniturile angajaţilor din radioul public să fie mărite și vorbesc despre ”drame” și salarii ”sub limita subzistenței”

Confederaţia Naţională Sindicală Cartel ALFA cere politicienilor care conduc Guvernul şi Parlamentul să se implice în rezolvarea situaţiei neclare a salariaţilor din radioul public, ale căror venituri nu au fost majorate, întrucât este neclar dacă aceştia sunt bugetari sau nu. Sindicaliştii vorbesc despre „adevărate drame cauzate de neajunsuri” pe care salariaţii radioului public le trăiesc din cauza veniturilor care au ajuns „sub limita subzistenţei” şi anunţă că se solidarizează cu orice formă de protest pe care o va adopta sindicatul din Societatea Română de Radiodifuziune (SRR), transmite News.ro.

Într-o scrisoare deschisă trimisă premierului Marcel Ciolacu, preşedintelui Senatului Nicolae Ciucă, preşedintelui Camerei Deputaţilor, Alfred Simonis, preşedintelui Comisiei de Cultură şi Media din Senat, Vlad Mircea Pufu şi preşedintelui Comisiei de Cultură, arte, mijloace de informare în masă, Iulian Bulai Confederaţia Naţională Sindicală Cartel ALFA solicită intervenţia de urgenţă pentru rezolvarea „situaţiei disperate” în care se află angajaţii Societăţii Române de Radiodifuziune.

„În ciuda importanţei sale, a pregătirii şi experienţei corpului de profesionişti format de-a lungul anilor, Societatea Română de Radiodifuziune a ajuns Cenuşăreasa registrului naţional de funcţii. Factorul politic nu a clarificat până acum dacă angajaţii SRR sunt bugetari sau nu. Acest statut juridic neclar a fost interpretat mereu în defavoarea salariaţilor. De exemplu, angajaţii SRR nu au beneficiat de majorările acordate salariaţilor bugetari, în schimb, instituţia este acum afectată de măsurile restrictive adresate bugetarilor. Jurnaliştii şi întreg personalul de specialitate de la Radio România sunt încadraţi la minimum din grila de salarizare, având venituri foarte apropiate de salariul minim. Şi asta în timp ce sunt felicitaţi pentru echidistanţă şi profesionalism şi domină audienţele naţionale”, este mesajul transmis de către sindicalişti politicienilor.

Sindicatul vorbeşte despre „adevărate drame cauzate de neajunsuri” pe care salariaţii radioului public le trăiesc şi solicită implicarea Executivului şi a Legislativului

„În timp ce factorul politic este tratat corect şi echidistant la microfonul Radio România, angajaţii acestei instituţii trăiesc adevărate drame cauzate de neajunsuri. În plus, pe fundalul calendarului politic din acest an, echipele de reporteri/realizatori/tehnicieni sunet au primit sarcini suplimentare. Sunt solicitaţi să muncească în plus, în timp ce veniturile lor au scăzut, ajungând sub limita subzistenţei! CNS Cartel ALFA solicită implicarea premierului României şi a Parlamentului în corectarea situaţiei actuale şi acordarea unei salarizări adecvate, atrăgând atenţia că personalul de specialitate este pe cale de a nu-şi mai onora sarcinile în cadrul emisiunilor şi tuturor produselor editoriale dedicate campaniilor, fiind pregătiţi de o încetare a activităţii”, precizează CNS Cartel ALFA, subliniind că se va solidariza cu toate formele de protest pe care Federaţia Naţională a Sindicatelor din Cultură şi Presă şi Sindicatul Salariaţilor din Radio România urmează să le întreprindă în perioada următoare.