Simona Halep: Coşmarul pe care l-am trăit timp de un an şi jumătate s-a terminat. Acum aştept decizia cu capul sus

Fostul lider WTA Simona Halep le-a mulţumit, într-un mesaj postat pe Instagram, tuturor celor care au susţinut-o şi au avut încredere în ea necondiţionat în perioada de după depistarea pozitivă cu o substanţă interzisă. Halep a notat, miercuri, că pentru ea s-a terminat coşmarul trăit timp de un an şi jumătate şi că acum aşteaptă “cu capul sus” decizia Tribunalului de Arbitraj Sportiv”, transmite News.ro.

“Coşmarul pe care l-am trăit timp de un an şi jumătate s-a terminat. Am avut şansa de a-mi prezenta apărarea în faţa TAS, de a demonstra că nu am recurs niciodată la niciun fel de dopaj. Este ceea ce am declarat din prima zi în care am fost acuzată”, a scris Simona Halep.

“Acum aştept decizia cu capul sus şi vreau să vă mulţumesc vouă, fanilor mei, jucătorilor, foştilor jucători, legendelor acestui sport, sponsorilor mei şi tuturor celorlalţi pentru sprijinul vostru extraordinar, pentru toate mesajele şi videoclipurile pe care le-aţi făcut pentru mine în această perioadă grea pe care am trăit-o. Vă mulţumesc pentru încrederea voastră necondiţionată. Acest sprijin a însemnat foarte mult pentru mine şi mi-a dat puterea de a continua să lupt în fiecare zi pentru a arăta adevărul!

Voi împărtăşi cu voi veştile despre cazul meu imediat ce le voi primi.

Vă doresc toate cele bune.

Binele şi adevărul înving întotdeauna”, a adăugat sportiva.

Halep a primit o suspendare de patru ani din partea Agenţiei Internaţionale pentru Integritate în Tenis (ITIA) pentru două încălcări ale reglementărilor privind dopajul. Ea a făcut recent apel la această decizie în faţa Tribunalului de Arbitraj Sportiv (TAS) şi aşteaptă verdictul. Românca şi-a susţinut nevinovăţia în acest caz, iar Mouratoglou a recunoscut că ‘se simte responsabil’, deoarece Roxadustatul din organismul ei ar fi provenit dintr-un supliment de colagen recomandat de echipa sa.