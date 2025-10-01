Și Ambasada SUA la București anunță că nu va mai actualiza pagina de Facebook, pe fondul paraliziei bugetare din America

Ambasada SUA la București a anunțat că, “în lipsa fondurilor alocate pentru desfăşurarea activităţii” pagina sa de Facebook “nu va mai fi actualizată până la reluarea completă a activităţii, cu excepția mesajelor urgente de securitate şi siguranţă”.

“În prezent, serviciile pentru pașapoarte și vize la Ambasadele și Consulatele Statelor Unite din străinătate vor continua în perioada în care nu există fonduri alocate pentru desfăşurarea activităţii, în măsura posibilităților. Nu vom actualiza acestă pagină, cu excepția mesajelor urgente de securitate şi siguranţă. Pentru informații cu privire la serviciile și operațiunile curente, vizitați travel.state.gov”, a precizat ambasada, într-un mesaj pe Facebook.

Cu puțin timp înainte, Ambasada SUA în Republica Moldova a anunțat că nu își mai actualiza contul de Facebook decât după reluarea completă a activității, cu excepția informațiilor urgente privind siguranța și securitatea.

Miercuri, Statele Unite au intrat într-o perioadă de paralizie bugetară, numită „shutdown”, care a dus la înghețarea unei părți a administrației federale, fără nicio soluție imediată la orizont în Congres între republicanii lui Donald Trump și opoziția democrată.

Câteva sute de mii de funcționari vor fi concediați temporar și se așteaptă perturbări majore pentru utilizatorii serviciilor publice. O situație foarte nepopulară în Statele Unite, fără precedent în ultimii șapte ani, pentru care democrații și republicanii se acuză reciproc.