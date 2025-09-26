Sfârșitul erei Djokovic în tenisul mondial: „ Sârbul nu mai contează, nu este de nivelul lui Alcaraz și Sinner”

Tenisul momentului este unul dominat categoric de Carlos Alcaraz și Jannik Sinner, iar Frances Tiafoe (coleg de circuit ATP cu cei doi) spune că nu vede vreun jucător care să poată sparge momentan hegemonia celor doi. Americanul este de părere că era lui Novak Djokovic a apus, sârbul nefiind capabil să mai țină la vârsta de 38 de ani nivelul cu cei doi aflați la vârful ierarhiei.

Tiafoe (locul 29 mondial, 27 de ani) a avut parte de un parcurs scurt la Tokyo, americanul fiind eliminat în runda inaugurală de ungurul Marton Fucsovics.

La finalul partidei, în cadrul unei conferințe de presă, Frances a vorbit despre tenisul prezentului, unul dominat clar de Alcaraz și Sinner.

Tiafoe este de părere că este nevoie de un al treilea jucător (sau chiar și un al patrulea) care să concureze la nivelul ibericului și al italianului în circuitul ATP.

Momentan, nimeni nu poate ține pasul cu Carlos și Jannik, nici măcar Novak Djokovic, perioada de glorie a recordmanului de titluri de Grand Slam apunând.

„Sunt de genul: cine este acest al treilea tip? Cine e al patrulea tip? (n.r. care să se alăture dominației lui Sinner și Alcaraz).

Novak nu contează. Are 40 de ani. Îl iubesc, dar el nu contează, el are 40 de ani (n.r. are de fapt 38, va împlini 39 în luna mai a anului viitor, pe 22).

El este GOAT, cel mai bun jucător din toate timpurile, dar el nu mai este cu tipii ăștia (n.r. la același nivel).

Trebuie să mai fie câţiva jucători care să le fie rivali lui Jannik şi Carlos. Nu zic să îi învingă constant, dar măcar să fie acolo”, a spus Frances Tiafoe, conform tennisworldusa.org.

În vârstă de 22 de ani, Carlos Alcaraz este lider mondial, iar până acum în carieră a cucerit șase titluri de Grand Slam: Roland Garros (2024, 2025), Wimbledon (2023, 2024) și US Open (2022, 2025).

Jannik Sinner are 24 de ani și a triumfat de patru ori în competițiile majore: Australian Open (2024, 2025), Wimbledon (2025) și US Open (2024).

Novak Djokovic deține recordul cu cele 24 de titluri de Grand Slam câștigate de-a lungul unei cariere fabuloase: ultimul succes a venit la US Open, ediția din 2023.