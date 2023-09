Sfârșitul Airbnb în New York / Director de politică globală al companiei: „Orașul trimite un mesaj clar milioanelor de vizitatori care vor avea acum mai puține opțiuni de cazare – Nu sunteți bineveniți”

Mii de Airbnb-uri și de închirieri pe termen scurt sunt pe cale să fie șterse de pe harta orașului New York, relatează The Wired.

Legea locală 18, care a intrat în vigoare marți, este atât de strictă încât nu limitează doar modul în care Airbnb funcționează în oraș – aproape că îl interzice în totalitate pentru mulți oaspeți și gazde. De acum înainte, toate gazdele care închiriază pe termen scurt în New York trebuie să se înregistreze la primărie și numai cei care locuiesc în locul pe care îl închiriază – și sunt prezenți atunci când cineva stă – se pot califica. Iar oamenii pot avea doar doi oaspeți.

Au dispărut zilele apartamentelor elegante din centrul orașului, amenajate pentru petrecerile burlăcițelor, apartamentele confortabile cu două sau trei dormitoare în apropierea muzeelor pentru familii și chiar opțiunea ca oamenii să își închirieze apartamentul în weekend-uri, atunci când sunt plecați. În timp ce Airbnb, Vrbo și alții pot continua să opereze în New York, noile reguli sunt atât de stricte încât Airbnb le consideră o „interzicere de facto” a activității sale.

Închirierile pe termen scurt pot aduce zgomot, gunoaie și pericole și pot scoate localnicii din propriile cartiere. Unii proprietari din New York sunt prolifici și au sute de anunțuri Airbnb. Dar alți newyorkezi care au anunțuri pe Airbnb încearcă să se descurce, fie că își închiriază locuința în timp ce sunt plecați din oraș, fie că închiriază jumătate dintr-un duplex pentru a-și acoperi costurile ipotecare.

Airbnb este, de asemenea, foarte popular printre cei 66 de milioane de vizitatori care caută cazare mai ieftină și uneori mai mare decât la hotel. Numai în 2022, anunțurile de închiriere pe termen scurt au adus 85 de milioane de dolari în New York. Orașul ar putea fi o bucată relativ mică din piața globală a Airbnb, dar noile reguli arată cum guvernele locale pot eradica eficient închirierile pe termen scurt peste noapte și pot diminua impactul acestora asupra zonelor rezidențiale dense. Iar New York este doar unul dintre multele orașe din întreaga lume care încearcă să calmeze explozia de aur a închirierilor pe termen scurt.

Și fiecare adoptă o abordare diferită. Dallas a limitat închirierile pe termen scurt la anumite cartiere pentru a evita petrecerile perturbatoare și periculoase. În altă parte, provincia canadiană Quebec și Memphis, Tennessee, printre altele, cer acum licențe pentru închirierile pe termen scurt. În San Francisco, perioada de timp în care cineva își poate lista întreaga reședință pentru închiriere pe Airbnb este limitată la 90 de zile pe an; Amsterdam stabilește această limită la 30 de nopți pe an, iar Parisul la 120 de zile. Berlinul a interzis anterior aproape toate Airbnb-urile, dar a revenit asupra deciziei în 2018.

Până în prezent, încercările Airbnb de a riposta la noua lege nu au avut succes. Compania a dat în judecată orașul New York în iunie, dar un judecător a respins cazul în august, hotărând că restricțiile sunt „complet raționale”. Airbnb nu a comentat dacă va face apel la această decizie. Gazdele luptă, de asemenea, pentru dreptul de a-și lista apartamentele ca sejururi pe termen scurt, întâlnindu-se cu oficialii orașului pentru a încerca să schimbe legea.

Regulile „sunt o lovitură pentru economia sa turistică și pentru miile de newyorkezi și micile afaceri din cartierele periferice care se bazează pe împărțirea locuințelor și pe banii din turism pentru a se descurca”, a declarat Theo Yedinsky, director de politică globală pentru Airbnb. „Orașul trimite un mesaj clar milioanelor de potențiali vizitatori care vor avea acum mai puține opțiuni de cazare atunci când vor vizita New York-ul: Nu sunteți bineveniți”. Yedinsky spune că Airbnb are ca obiectiv colaborarea cu orașul pentru a elabora reguli „rezonabile” de partajare a locuințelor, dar nu a dat detalii despre următorii pași ai companiei.

Schimbarea va face ca închirierile pe termen scurt să fie „mult mai puțin atractive” pentru multe persoane care vin în New York, spune Sean Hennessey, profesor la Centrul de ospitalitate Jonathan M. Tisch al Universității din New York. Iar într-un oraș în care camerele de hotel sunt mici și scumpe, aceasta ar putea „face orașul puțin mai puțin accesibil”.

În prezent, în New York există peste 40.000 de unități Airbnb, potrivit Inside Airbnb, care monitorizează anunțurile de pe platformă. În luna iunie, 22.434 dintre acestea erau închirieri pe termen scurt, definite ca locuri care pot fi rezervate pentru mai puțin de 30 de zile. Multe Airbnb-uri sunt concentrate în jurul centrului Manhattanului, de-a lungul Upper East Side și în Williamsburg și Park Slope din Brooklyn. În timp ce numărul de închirieri poate fi mic în comparație cu populația de 8 milioane de locuitori a orașului New York, Murray Cox, fondatorul Inside Airbnb, spune că unele cartiere dezirabile sunt excesiv de împovărate de închirieri pe termen scurt, ceea ce poate duce la lipsa de locuințe și la chirii mai mari. Noua lege, în teorie, ar putea deschide aceste locuințe pentru rezidenții locali. Orașul New York se confruntă cu un deficit de locuințe care a crescut chiriile și ratele persoanelor fără adăpost.

Punerea în aplicare a legii arată „foarte clar că se poate reduce numărul de închirieri pe termen scurt”, spune Cox, care a făcut parte din Coaliția împotriva hotelurilor ilegale, un grup care a susținut legea de înregistrare. „Puteți face ca aceste platforme să fie responsabile”.

Există o lege mai veche care împiedică închirierea pe termen scurt a apartamentelor întregi pentru mai puțin de 30 de zile în New York, dar a fost dificil de aplicat fără a exista un mandat de înregistrare care intră în vigoare marți. La lipsa bruscă de Airbnb-uri în New York se adaugă o altă parte a noii legi care permite proprietarilor să interzică accesul unor clădiri întregi la platformele de închiriere pe termen scurt. Începând cu luna iulie, aproape 9.000 de clădiri din New York se aflau pe această listă. Legile din New York privind închirierile pe termen scurt exceptează anumite apartamente întregi de pe platformele de închiriere care sunt înregistrate ca hoteluri și pensiuni, ceea ce înseamnă că vor exista în continuare unele unități întregi anunțate pe platformele de închiriere.

Unele gazde mici consideră că legea îi pune în mod nedrept în buclă cu proprietarii profesioniști. Margenett Moore-Roberts închiriază un apartament cu două dormitoare în casa sa din Brooklyn; ea locuiește în cealaltă unitate a casei împreună cu soțul și fiica sa adolescentă. Ea spune că nu dorește să închirieze apartamentul unui chiriaș cu normă întreagă și să piardă flexibilitatea de a găzdui familia și prietenii acolo sau, așa cum a făcut în timpul pandemiei, de a-l folosi ca birou acasă. Dar, deoarece familia ei nu ocupă cel de-al doilea apartament cu două dormitoare, acesta nu mai poate fi listat pe Airbnb pentru sejururi mai mici de 30 de zile.

Restore Homeowner Autonomy and Rights, un grup de proprietari de locuințe din New York, pledează pentru modificări ale reglementărilor care ar permite proprietarilor de locuințe uni și bifamiliale să își înregistreze unitățile la primărie și să elimine limitele de capacitate. Aceștia consideră că persoanele precum Moore-Roberts ar trebui să poată închiria unități și că nu intră în aceeași categorie cu proprietarii mai mari.

Moore-Roberts spune că nu se opune în totalitate schimbării regulilor, dar vrea să vadă legea refăcută cu mai multe nuanțe pentru a proteja chiriașii care au doar o singură proprietate, ca ea. „Au folosit un obiect foarte contondent când ar fi trebuit să folosească un bisturiu”, spune Moore-Roberts. În prezent, ea nu are loc de muncă și spune că o scădere a veniturilor din închirierea pe termen scurt agravează acest stres financiar. „A ne pune pe toți în aceeași găleată de jucători este cu adevărat nedrept și nu ajută”.

Airbnb spune că anulează și rambursează rezervările în cazările neînregistrate începând cu data de 2 decembrie, dar cele de până la 1 decembrie pot rămâne în vigoare pentru a diminua impactul asupra gazdelor și oaspeților. Oaspeții nu vor fi penalizați dacă rezervă și se cazează într-o închiriere neînregistrată, dar gazdele și platformele pe care își fac publicitate ar putea fi penalizate începând cu 5 septembrie.

De asemenea, Airbnb spune că sejururile neînregistrate au fost blocate pentru rezervări viitoare după data de 5 septembrie începând cu 14 august, dar o căutare a arătat zeci de apartamente întregi pentru mai mult de două persoane încă disponibile pentru a fi rezervate după 5 septembrie. Aceste anunțuri nu ar trebui să treacă de cerințele de înregistrare din New York pentru închirierile pe termen scurt. Airbnb nu a comentat motivul pentru care acestea se află încă pe platformă.

Există 3.250 de gazde care închiriază pe termen scurt și care au depus cereri de înregistrare până la 28 august, potrivit lui Christian Klossner, directorul executiv al Office of Special Enforcement din New York. Mai mult de 800 de cereri au fost analizate, iar biroul a acordat 257 de înregistrări, a returnat 479 pentru a solicita informații suplimentare sau corecții și a refuzat 72. Începând de marți, biroul se va concentra pe colaborarea cu platformele de rezervări pentru a se asigura că acestea folosesc sistemul de verificare pentru înregistrări și că nu procesează tranzacții neverificate, spune Klossner.

Un număr din ce în ce mai mare de orașe ar putea încerca să restricționeze închirierile Airbnb, dar compania continuă să crească. Aceasta a realizat 2,5 miliarde de dolari în al doilea trimestru al anului 2023, în creștere cu 18% de la an la an, iar numărul de nopți și experiențe rezervate pe platformă a crescut cu 11% în aceeași perioadă.