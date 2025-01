Time Out dezvăluie cele mai bune 50 de orașe din lume pentru 2025

Pentru cei care caută o evadare urbană, nu există o sursă de inspirație mai bună decât lista anuală a celor mai bune orașe din lume, realizată de Time Out și citată de CNN.

Așadar, ce destinație a ieșit pe primul loc anul acesta? Iată un indiciu:

„Unde altundeva puteți vizita o colonie de pinguini africani, gusta vinuri de clasă mondială, vă puteți plimba pe plaje cu steag albastru, vă puteți bucura de priveliștea uneia dintre cele 7 noi minuni ale naturii și puteți experimenta o viață de noapte vibrantă – toate într-o singură zi?”, întreabă Time Out.

Răspunsul este, bineînțeles, Cape Town, care a obținut un punctaj ridicat în toate domeniile.

„Plin de istorie și semnificație culturală, Cape Town oferă vizitatorilor o multitudine de opțiuni pentru a învăța, a explora și a se distra, totul fără să cheltuiască prea mult”, spune Time Out despre cel mai vechi oraș din Africa de Sud.

Pentru a întocmi lista anuală, compania a intervievat peste 18 500 de locuitori ai orașelor, precum și propriul său grup de 100 de experți. Aceștia au fost rugați să ofere informații cu privire la subiecte care sunt aproape și dragi de inimile călătorilor, inclusiv mâncare, viață de noapte, cultură, accesibilitate, trăinicie și vibrația generală a orașului. Time Out a combinat apoi toate datele – un total de 44 de criterii diferite – pentru a clasifica cele mai bune 50 de orașe din lume pentru 2025.

„De la accesibilitate financiară la acces la natură, trăinicia a fost un factor cheie în sondajul nostru din acest an”, a declarat Grace Beard, editorul de călătorii al Time Out, într-o declarație.

„Această listă nu numai că prezintă cele mai interesante orașe din lume de vizitat în 2025, unde cultura de clasă mondială, mâncarea excelentă și viața de noapte interesantă pot fi găsite la fiecare colț, dar reflectă și locurile în care localnicii se simt cel mai bine acasă.”

În Cape Town, Time Out recomandă vizitatorilor să experimenteze cultura pescărească a orașului în Kalk Bay, un oraș la modă, sau să se îndrepte spre East City „pentru o doză de mâncare și design capetonian”.

În ceea ce privește activitățile în aer liber pentru care orașul este renumit, brandul media sugerează călătorilor să viziteze maiestuoasa Cape Point Nature Reserve.

Bangkok: „Faimos prietenos, bogat din punct de vedere cultural



Pe locul al doilea pe lista 2025, care a fost dezvăluită miercuri, se află un oraș care a fost mult timp popular printre călătorii globali – Bangkok.

Capitala Thailandei „bifează toate căsuțele unui oraș grozav: faimos prietenos, bogat din punct de vedere cultural și plin de locuri emblematice precum Wat Arun și Marele Palat”, spune Time Out.

Nu este surprinzător faptul că scena gastronomică de renume mondial din Bangkok s-a clasat pe un loc fruntaș în rândul respondenților, Time Out afirmând că 86% dintre localnici au declarat că mâncarea din Bangkok este „bună” sau „uimitoare”, iar 84% spun că mâncatul în oraș este accesibil.

„Cu BTS Skytrain și MRT extinse, explorarea Bangkokului nu a fost niciodată mai ușoară”, a adăugat acesta.

Câștigătorul de anul trecut, New York, a căzut pe locul trei, încă impresionant, în 2025, Time Out notând că 78% dintre new-yorkezi au descris orașul ca fiind interesant, „cel mai mare procent dintre toate orașele intervievate”. Între timp, 92% dintre respondenți au aprobat scena artistică și culturală de talie mondială.

„De la atracții emblematice precum Edge, cea mai înaltă punte de observație din emisfera nordică, la cartiere vibrante precum Riverdale și Coney Island, orașul are cu adevărat de toate”, spune compania media.

Numărul patru pe listă este Melbourne, care se întâmplă să fie casa lui Time Out „World’s Coolest Street” pentru 2024. Orașul australian de la malul mării primește cele mai bune note la categoria „restaurante și ieșiri în oraș”, precum și la categoria „cultură”, spune brandul.

Locul cinci a fost ocupat de un alt favorit permanent, Londra, despre care Time Out spune că rămâne unul dintre cele mai bune orașe din lume, „datorită bucătăriei sale vibrante, pub-urilor emblematice, cumpărăturilor de neegalat și comunităților diverse”.

Top 10 pe listă este completat de New Orleans, Mexico City, Porto, Shanghai și Copenhaga. În ceea ce privește lista completă, alte două orașe americane se alătură New York-ului și New Orleans-ului în top 50: Chicago (11) și Los Angeles (40).

Pentru mai multe informații despre orașele care au făcut parte din lista din acest an, vizitați Timeout.com/bestcities.

Topul Time Out al celor mai bune 50 de orașe din lume în 2025

Cape Town, Africa de Sud Bangkok, Thailanda New York, SUA Melbourne, Australia Londra, Marea Britanie New Orleans, US Mexico City, Mexic Porto, Portugalia Shanghai, China Copenhaga, Danemarca Chicago, US Lisabona, Portugalia Edinburgh, Marea Britanie Hong Kong Sydney, Australia Amsterdam, Țările de Jos Barcelona, Spania Seville, Spania Paris, Franța Medellín, Columbia Hanoi, Vietnam Madrid, Spania Berlin, Germania Dubai, EAU Singapore Rio de Janeiro, Brazilia Beijing, China Chiang Mai, Thailanda Jakarta, Indonezia Viena, Austria Tokyo, Japonia Marrakech, Maroc Perth, Australia Brighton, Marea Britanie Praga, Republica Cehă Glasgow, Marea Britanie Brisbane, Australia Marsilia, Franța Budapesta, Ungaria Los Angeles, SUA Lagos, Nigeria Seoul, Coreea de Sud Valencia, Spania Montreal, Canada Bilbao, Spania Abu Dhabi, EAU Belfast, Marea Britanie Bristol, Marea Britanie Mumbai, India Varșovia, Polonia