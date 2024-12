Sergio Perez, mesaj după despărțirea de RedBull: „A fost o onoare să fiu coechipierul lui Max Verstappen”

Despărțirea lui Sergio Perez (34 de ani) de RedBull a fost oficializată joi, echipa cu sediul la Milton Keynes anunțându-l pe Liam Lawson drept noul coechipier al lui Max Verstappen pentru sezonul 2025 din Formula 1.

„Checo” a avut un mesaj pe rețelele sociale în care le-a mulțumit fanilor și tuturor componenților echipei RedBull pentru cele patru sezoane fantastice avute împreună în Formula 1.

„Sunt recunoscător pentru ultimii patru ani cu Red Bull Racing și pentru oportunitatea de a concura pentru o echipă uimitoare.

Să pilotez pentru Red Bull a fost o experiență de neuitat și voi prețui întotdeauna succesele pe care le-am obținut împreună.

Am doborât recorduri, am atins etape remarcabile și am avut privilegiul de a întâlni atât de mulți oameni incredibili de-a lungul timpului.

Un mare mulțumesc fiecărei persoane din echipă, de la conducere, ingineri și mecanici, catering, ospitalitate, bucătărie, marketing și comunicare, precum și tuturor celor de la Milton Keynes, vă doresc toate cele bune pentru viitor.

A fost, de asemenea, o onoare să concurez alături de Max din postura de coechipier în toți acești ani și să împărtășesc succesul nostru.

Mulțumesc în mod special fanilor din întreaga lume și, în special, fanilor mexicani pentru sprijinul vostru neclintit din fiecare zi. Ne vom întâlni din nou în curând. Și nu uitați… să nu renunțați niciodată” – Sergio Perez, la despărțirea de RedBull.

Sezonul 2024 a fost unul cenușiu pentru Perez, mexicanul aducând doar 152 de puncte echipei: a ocupat locul 8 în ierarhia generală a piloților.

Coechipierul Max Verstappen a cucerit titlul mondial (al patrulea consecutiv) cu un total de 437 de puncte.

Campioană en-titre, RedBull a încheiat sezonul 2024 al Formulei 1 doar pe locul al treilea, evoluțiile modeste ale lui Sergio Perez cântărind decesiv în performanța slabă înregistrată de echipă în clasamentul constructorilor.

În cursul zilei de joi, RedBull a anunțat că Liaw Lawson va fi coechipierul lui Max Verstappen în sezonul 2025 al Formulei 1.

A new-look Red Bull 😎 Liam Lawson joins Max Verstappen at Red Bull, replacing Sergio Perez 🔀 #F1 pic.twitter.com/3JUb4J4Cok — Formula 1 (@F1) December 19, 2024

BREAKING: Sergio Perez and Red Bull agree to part ways#F1 pic.twitter.com/nDRpF3jKjC — Formula 1 (@F1) December 18, 2024