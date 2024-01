Separatiștii catalani resping proiectul de lege privind amnistia și evidențiază fragilitatea guvernului minoritar din Spania, condus de socialiști

Congresul Deputaților, camera inferioară a parlamentului Spaniei, a respins un proiect de lege privind amnistia a sute de separatiști implicați în tentativa eșuată de independență a Cataloniei din 2017. Cei șapte deputați ai partidului Junts (Împreună) au votat alături de opoziția de dreapta, înclinând votul nominal deschis împotrivă, 179 – 171.

Cei mai radicali separatiști, care vor să se asigure că liderul lor Carles Puigdemont, fugar în Belgia, se poate întoarce acasă, au declarat că legea propusă nu merge suficient de departe pentru a-l proteja, în timp ce opoziția de dreapta susține contrariul, că proiectul constituie o capitulare în fața separatiștilor.

Proiectul de lege trebuie să se întoarcă la o comisie parlamentară pentru a fi redactat din nou în termen de două săptămâni, dar rămâne de văzut ce pot face guvernul și separatiștii pentru a-l salva, relatează Associated Press.

Respingerea a evidențiat fragilitatea guvernului chiar și în rândul așa-numiților săi aliați. Premierul și liderul Partidului Socialist (PSOE), Pedro Sánchez a acceptat legea amnistiei în schimbul sprijinului parlamentar al celor două mici partide separatiste catalane, Junts și Stânga Republicană Catalană (ERC) ceea ce i-a permis să formeze un nou guvern minoritar împreună cu stânga radicală (SUMAR) la sfârșitul anului trecut.

Dar legea, care a stârnit furia a milioane de oameni în Spania, a fost respinsă după Junts, a votat împotriva ei. Acest partid a insistat pentru a include clauze care l-ar acoperi pe Puigdemont împotriva tuturor posibilelor provocări legale dacă se întoarce în Spania.

„Vom continua să negociem cu o marjă de 15 zile în plus… Nu există niciun motiv pentru a aproba o lege de amnistie cu găuri în ea”, a declarat deputata Míriam Nogueras, purtătoarea de cuvânt a Junts. Ea a declarat că socialiștii i-au avertizat că amendamentele propuse „ar putea însemna că legea amnistiei are probleme în Europa”, dar a spus că sunt pregătiți pentru asta.

Ministrul socialist al justiției, Félix Bolaños, a declarat reporterilor că este „absolut de neînțeles ca Junts să voteze împotriva unei legi asupra căreia a fost de acord” și să facă acest lucru cu partidele de dreapta care vor să-i vadă încarcerați.

Partidul lui Puigdemont l-a sfătuit de la început pe Sánchez că va fi dificil de mulțumit atunci când îi va susține guvernul, dar puțini analiști și-au imaginat că vor risca să deraieze chiar amnistia care este concepută pentru a-i ajuta pe susținătorii lor.

Înfrângerea arată că guvernul va fi la mâna separatiștilor pe tot parcursul legislaturii. Coaliția minoritară PSOE – SUMAR condusă Sánchez are 147 de locuri, dar are nevoie de sprijinul mai multor partide separatiste catalane și basce pentru a obține o majoritate de 176 de mandate în Congresul Deputaților de 350 de mandate, unde Junts are șapte deputați.

Puigdemont și problema independenței Cataloniei sunt anatema pentru mulți spanioli. El este căutat de Curtea Supremă a Spaniei pentru acuzații de nesupunere și deturnare de fonduri, iar două instanțe inferioare îl investighează pe acesta și pe alți secesioniști pentru posibile acuzații de terorism și trădare.

Proiectul de lege privind amnistia a fost puternic criticat de Partidul Popular (PP, centru dreapta), condus de Albert Feijoo, și de VOX (extremă dreaptă), condus de Santiago Abascal, care reprezintă aproximativ jumătate din populația țării. Mulți membri ai sistemului judiciar și ai poliției se opun, precum și mai multe figuri de top din partidul lui Sánchez.

Chiar dacă proiectul de lege ar fi fost aprobat, acesta ar fi trebuit să ajungă la Senat, unde PP are majoritate absolută. Partidul a promis că va face tot ce îi stă în putință pentru a bloca proiectul de lege în Senat și pentru a-l contesta în instanță.

Premierul Sánchez recunoaște că, dacă nu ar fi avut nevoie de sprijinul parlamentar al separatiștilor catalani, nu ar fi fost de acord cu amnistia. De asemenea, el spune că, fără sprijinul lor, nu ar fi putut forma un guvern, iar dreapta ar fi putut obține guvernarea, după ce a obținut cele mai multe mandate la alegerile din 2023 – 172 din 350. PSOE, SUMAR și micile partide de stânga au împreună 171, iar Junts cu 7 deține balanța puterii.

El spune acum că amnistia va fi pozitivă pentru Spania, deoarece va calma și mai mult Catalonia și se laudă că politicile sale pentru Catalonia de la preluarea mandatului în 2018 au atenuat foarte mult tensiunile care existau între Madrid și Barcelona atunci când Partidul Popular era la guvernare.

Guvernul anterior al lui Sánchez a acordat grațieri mai multor lideri încarcerați ai mișcării de independență catalană care au ajutat la vindecarea rănilor, scrie Associated Press.