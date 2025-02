Șeful spionajului ucrainean: Dacă Rusia reușește să creeze un imperiu, următoarele ținte vor fi Polonia, Cehia, Ungaria și Bulgaria

Rusia nu se vede pe sine ca o federație, ci ca pe ca un imperiu, a declarat șeful Direcției principale de informații a Ucrainei (GUR), general-locotenent Kirilo Budanov, în cadrul conferinței YES organizată la Kiev de Fundația Victor Pinciuk pe 24 februarie, cu ocazia împlinirii a trei ani de la invazia rusă, transmite Kyiv Post.

„Imperiul spre care înclină actuala conducere a Federației Ruse este modelat după Uniunea Sovietică – dar cu țările Pactului de la Varșovia”, a declarat Budanov.

Potrivit acestuia, dacă Rusia reușește să creeze un imperiu, următoarele sale ținte vor fi Polonia, Republica Cehă, Ungaria și Bulgaria.

„Următoarea va fi Polonia – vă spun asta direct. Și nu trebuie să vă temeți de ea; trebuie doar să fiți conștienți”, a continuat el.

„După aceea, vor fi Republica Cehă, Ungaria și Bulgaria – toate vor intra sub control. Pentru țările din fostul Pact de la Varșovia, acesta este minimul necesar dacă se formează un imperiu, iar apoi, cine știe ce ar putea urma, scuzați-mă”, a adăugat Budanov.

Potrivit lui Budanov, Rusia are nevoie în prezent de o pauză pentru a-și recăpăta forțele și a-și corecta greșelile.

„Federația Rusă înțelege că este nerealist să își atingă rapid obiectivul strategic. Nu voi spune că Rusia eșuează în toate sau că totul merge prost pentru ea. Nu este adevărat. Ei avansează. Dar acest progres nu este suficient de semnificativ – este insuficient pentru a-și atinge rapid obiectivul strategic. Prin urmare, au nevoie de o pauză”, a continuat Budanov.

„Și apoi vor avea o fereastră de oportunitate pentru a-și atinge obiectivul strategic. Faptul că ei declară că obiectivul lor este ocuparea completă a Donbasului, a regiunilor Herson și Zaporijia și menținerea controlului asupra Republicii Autonome Crimeea, ocupată temporar, nu reprezintă întreaga imagine. Ei au nevoie de mult mai mult. Este pur și simplu imposibil să se realizeze acest lucru doar prin război, și acesta este un fapt. Prin urmare, este necesară o pauză”, a mai spus Budanov.

