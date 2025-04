Șeful McLaren lasă ușa deschisă pentru o revenire surprinzătoare: „Am numărul lui Sainz”

Sezonul 2025 din Formula 1 este unul bun până acum pentru McLaren: echipa este lider în ierarhia constructorilor, iar piloții săi ocupă primele două locuri (Piastri pe unu, Norris pe doi). Cu toate acestea, Zak Brown a lăsat o ușă deschisă pentru o eventuală revenire surprinzătoare a lui Carlos Sainz Jr. la echipa cu sediul la Woking.

Piastri (24 de ani) a câștigat trei din ultimele patru Mari Premii ale sezonului și a ajuns să-l eclipseze pe coechipierul Norris (25 de ani).

Rămâne de văzut cum vor evolua lucrurile între cei doi, în condițiile în care McLaren nu se grăbește să numească un „pilot numărul unu” al echipei.

Conform CEO-ului echipei Zak Brown, Carlos Sainz Jr. ar putea redeveni o opțiune pentru britanici în viitorul apropiat.

Într-un interviu acordat publicației spaniole Marca, Zak Brown a lăsat să se înțeleagă că relația cu Carlos Sainz Jr. este în continuare una foarte bună și că nu exclude o colaborare viitoare cu actualul pilot al celor de la Williams.

„Dacă am avea un loc liber, desigur, l-am lua în considerare pe Carlos (n.r. Sainz). Îi avem pe Lando și Oscar sub contract pe termen lung, dar dacă situația se schimbă și Carlos devine disponibil… Am numărul lui de telefon în agenda mea”, a spus Brown pentru sursa citată.

Afirmația lui Brown vine într-un moment în care tensiunea dintre piloții McLaren începe să se mărească odată cu înaintarea în sezonul 2025 al Formulei 1.

Reamintim că Sainz (30 de ani) a pilotat pentru McLaren între 2019 și 2020, perioadă în care a adus primul podium al echipei după 2014, în Grand Prix-ul Braziliei.

Pilotul spaniol a demonstrat o evoluție constantă la Scuderie, el obținând patru victorii pentru Ferrari. A fost însă îndepărtat de la Maranello pentru a-i face loc lui Lewis Hamilton.

Brown l-a descris pe Sainz ca pe „un prieten” și „un pilot grozav”, sugerând că ușa McLaren rămâne deschisă în viitor pentru iberic.

Zak Brown leaving the door open for Carlos Sainz to return to McLaren https://t.co/rtHVSSh6hE pic.twitter.com/AjYIW3E6am — Crash.net – Formula 1 (@CRASH_NET_F1) April 28, 2025

Cum stau echipele din Formula 1 comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut

McLaren / 188 de puncte / +92

Ferrari / 78 de puncte / -73

RedBull / 89 de puncte / -106

Mercedes / 111 puncte / +59

Aston Martin / 10 puncte / -30

Alpine / 6 puncte / +6

Haas / 20 de puncte / +15

Racing Bulls / 8 puncte / +1

Williams / 25 de puncte / +25

Stake / 6 puncte / +6.

Clasamentul piloților din Formula 1

1 Oscar Piastri (McLaren) 99 puncte

2 Lando Norris (McLaren) 89

3 Max Verstappen (RedBull) 87

4 George Russell (Mercedes) 73

5 Charles Leclerc (Ferrari) 47

6 Kimi Antonelli (Mercedes) 38

7 Lewis Hamilton (Ferrari) 31

8 Alexander Albon (Williams) 20

9 Esteban Ocon (Haas) 14

10 Lance Stroll (Aston Martin) 10 etc.

Clasamentul constructorilor din Formula 1

1 McLaren 188 puncte

2 Mercedes 111

3 RedBull 89

4 Ferrari 78

5 Williams 25

6 Haas 20

7 Aston Martin 10

8 Racing Bulls 8

9 Alpine 6

10 Kick Sauber 6.

Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1