Șeful cancelariei premierului: Am redus cheltuiala de închiriere a maşinilor de zece ori / Am pornit în iunie de la un cost lunar de 850.000 de lei, astăzi suntem la 84.000 de lei

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Şeful Cancelariei premierului, Mihai Jurca, a afirmat că au fost reduse de zece ori cheltuieile cu închirierea maşinilor folosite la nivelul Cancelariei. ”Am pornit în iunie de la un cost lunar de 850.000 de lei, astăzi suntem la un cost de 84.000 de lei, e adevărat, nemaiavând şi şoferi”, a explicat el. Jurca a precizat că noile maşini sunt închiriate până la sfârşitul anului şi nu există în acest caz un contract de vânzare-cumpărare, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

”Faţă de momentul de acum 100 de zile, noi am redus cheltuiala de închiriere a maşinilor de zece ori. Am pornit în iunie de la un cost lunar de 850.000 de lei, astăzi suntem la un cost de 84.000 de lei, e adevărat, nemaiavând şi şoferi. Cheltuiala este redusă cu 90% faţă de momentul în care am preluat această responsabilitate şi obiectivul pe care l-am declarat atunci a fost cel de a reduce cât mai mult din cheltuielile din banii publici. Şi continuu şi muncim împreună cu colegii în fiecare zi pentru a face acest lucru”, a declarat Mihai Jurca, vineri, într-o conferinţă de presă.

El a precizat că a cerut oferte de preţ pentru a închiria autovehicule de la cei doi producători din România.

”Când am ajuns aici, aveam un contract cu RAPPS pentru 30 de maşini cu şofer, ale căror costuri se ridicau la 850.000 de lei pe lună. Primul lucru pe care l-am făcut a fost să reduc numărul la jumătate. Astfel că, din iunie până în septembrie la final, costul lunar a fost redus la 425.000 de lei pe lună. În toată această perioadă am căutat soluţii astfel încât această sumă să fie şi mai mică. Şi am cerut oferte de preţ, atât de la RAPPS pentru a închiria maşini care nu mai au garanţie, cu şofer sau fără şofer, şi am cerut oferte de preţ şi de la cei doi producători de autovehicule din România, Ford şi Dacia”, a precizat şeful Cancelariei premierului.

El a menţionat că oferta primită de la Dacia a fost de 80.000 de lei pe lună.

”Ofertele pe care le-am primit de la RAPPS pentru maşini fără şofer ieşite din garanţie au fost de 120.000 de lei pe lună, iar oferta pe care am primit-o de la Dacia a fost de 80.000 de lei pe lună. În acelaşi timp, în discuţiile cu cei de la Ford, am agreat ca prima şi singura maşină electrică produsă în România, Ford Puma, să fie alocată cu un contract de comodat gratuit, să fie alocate două maşini produse la fabrica din Craiova gratuit Guvernului, pentru a putea fi folosite pentru colegii din Cancelarie”, a afirmat Mihai Jurca.

El a afirmat că este vorba de un contract de închiriere.

”Nu vorbim de un contract de vânzare-cumpărare, vorbim de un contract de închiriere, în termeni tehnici leasing operaţional. Contractul pe care l-am semnat e un contract pe trei luni, cu o lună perioadă de graţie şi în toată perioada asta vom face demersurile pentru a face un contract pe un contract cadru de trei ani sau patru ani, astfel încât să încercăm să reducem şi mai mult decât sunt azi cheltuielile cu închirierea maşinilor”, a mai declarat şeful Cancelariei premierului.