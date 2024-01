Şefa procuraturii anticorupţie din Moldova, care a fost procuror federal în SUA, are pază / Ea spune că nu se simte în siguranţă pe stradă din cauza modului în care este atacată pe reţelele sociale

Şefa Procuraturii Anticorupţie din Republica Moldova, Veronica Dragalin, care a fost procuror federal în Statele Unite înainte de a reveni în ţara natală, a explicat într-o emisiune TV că beneficiază de pază de stat, pentru că se simte ameninţată de atacurile şi criticile „brutale” care îi sunt adresate pe platformele sociale, transmite News.ro.

„Da, mai am pază de stat”, a confirmat procurorul-şef anticorupţie în emisiunea „În profunzime”, de la ProTV Chişinău.

„Cred că atmosfera în care noi trăim astăzi, modul brutal în care sunt eu atacată şi criticată pe canale de Telegram şi Facebook mă fac să nu mă simt sigură când merg pe stradă. Şi îmi pare rău, pentru că eu nu m-am aşteptat la aşa ceva atunci când am acceptat această funcţie”, a declarat Veronica Dragalin, citată de NewsMaker.

Veronica Dragalin s-a întors în Republica Moldova în vara anului 2022 din Statele Unite ale Americii, unde a activat ca procuror federal în California, înainte de a prelua conducerea Procuraturii Anticorupţie (PA), cu un mandat de 5 ani. Ea a preluat oficial această funcţie de la 1 august 2022.

„Mă aşteptam să fiu atacată şi denigrată de fugarii noştri de peste hotare, cum ies câteodată la televizor, dar să fiu în aşa mod atacată de foarte mulţi oameni, mulţi dintre ei anonimi, pentru că nu au curajul să facă acest lucru din numele lor propriu, nu m-am aşteptat”, a mărturisit Veronica Dragalin în emisiunea de la ProTV Chişinău.

Şefa Parchetului Anticorupţie a spus că pentru ea este „trist” că „nu există mai multă susţinere” pentru munca pe care o depun procurorii moldoveni.

„Dar eu sigur, după modul în care văd lucrurile care se publică despre mine, nu mă simt în siguranţă”, a adăugat şefa procurorilor anticorupţie, care se ocupă, între altele, de dosarele legate de răsunătorul scandal „furtul miliardului”.

Şefa Procuraturii Anticorupţie este protejată de angajaţii Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat (SPPS) din 22 iunie 2023. Potrivit legislaţiei, preşedintele Republicii Moldova este cel care dispune acordarea protecţiei demnitarilor sau membrilor lor de familie, la solicitarea scrisă a instituţiilor interesate sau din iniţiativă proprie.

Veronica Dragalin a dezvăluit că în 2022, în a treia lună de activitate la Procuratura Anticorupţie, s-a simţit ameninţată când un avocat şi un deputat din Parlamentul Republicii Moldova au intrat la ea în birou, fără a avea programată o întrevedere. Potrivit şefei PA, cei doi „erau destul de agresivi”, iar la solicitarea Veronicăi Dragalin de a părăsi biroul aceştia ar fi „refuzat şi au ridicat vocea”. Într-un final, ei au părăsit încăperea, iar Dragalin a apelat la poliţie. „Este şi un dosar penal”, a spus atunci Dragalin, care s-a arătat „şocată” de cele întâmplate.

CINE ESTE VERONICA DRAGALIN

În vârstă de 38 de ani, absolventă a Facultăţii de Drept a Universităţii Virginia din Statele Unite, Veronica Dragalin a lucrat ca avocat până să devină, în 2016, procuror federal la Districtul Central California, în Los Angeles, funcţie pe care a deţinut-o până în 2022, când a s-a întors în Republica Moldova, potrivit CV-ului ei.

„M-am născut şi am crescut în Moldova, unde am petrecut primii ani la ţară la bunicii mei din Edineţ şi Soroca şi am terminat clasa întâi la Chişinău. Părinţii mei au avut oportunitatea să lucreze în străinătate şi în 1993 am plecat din Moldova pentru a locui în Italia timp de un an, Germania timp de doi ani, şi apoi ne-am mutat în Statele Unite în 1996, unde locuiesc de atunci”, explica Veronica Dragalin în scrisoarea de motivare care a însoţit depunerea candidaturii pentru funcţia de procuror-şef al Procuraturii Anticorupţie.

„Am absolvit două universităţi, care sunt în top 10 în Statele Unite, de unde am obţinut diplomă de studii superioare şi diplomă de drept. Am devenit avocat licenţiat în statul California în 2011 şi am lucrat cinci ani ca avocat la una dintre cele mai mari firme americane de avocatură cu birouri în întreaga lume. Din 2016, lucrez ca procuror federal anticorupţie într-un district din California care are 200 de procurori şi reprezintă 19 milioane de oameni”, preciza Veronica Dragalin.

„Deşi am crescut în străinătate şi am fost educată acolo, am petrecut fiecare vară din copilărie în curţile bunicilor din Moldova. Familia mea, la fel ca mulţi dintre cei care au plecat visând la un viitor mai bun, s-a întors acasă an de an. Ne-am întors pentru familia noastră extinsă şi pentru lucrurile care constituie o mare parte din identitatea noastră – limba, cultura, tradiţiile, şi bucătăria. Am fost acolo şi în verile când petreceam ore întregi fără curent electric. Urmăream cum valoarea leului scădea dramatic de la an la an. I-am văzut pe membrii familiei care au rămas în Moldova pierzându-şi speranţa şi credinţa că lucrurile se vor îmbunătăţi. Candidez la această poziţie, care pentru mine este o şansă de a mă reîntoarce în Moldova şi a aduce o contribuţie semnificativă, convinsă că eforturile mele în calitate de şef al Procuraturii Anticorupţie ar putea avea cu adevărat un impact pozitiv. Există atât de mult avânt în acest moment, un val puternic împotriva corupţiei, împotriva modului în care au funcţionat lucrurile de prea mult timp, atât în ţară cât şi în această instituţie. Ştiu că drumul nu va fi uşor, dar aş vrea să contribui la o schimbare fundamentală şi necesară în combaterea corupţiei”, mărturisea Veronica Dragalin în scrisoare de prezentare a candidaturii sale.