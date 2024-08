Secretarul general al PSD: Marcel Ciolacu are o inteligenţă peste medie / Va fi un preşedinte care va uni toţi românii

Secretarul general al PSD, Paul Stănescu, a afirmat că preşedintele social-democraţilor, Marcel Ciolacu, ”este structurat ca un om bun” şi că nu l-a văzut niciodată tentat să facă rău cuiva. Stănescu consideră că Ciolacu va fi un preşedinte care va uni românii, transmite News.ro.

Paul Stănescu a fost întrebat, luni, dacă sunt doritori în rândul social-democraţilor de a candida pentru alegerile prezidenţiale în condiţiile în care preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, nu a făcut un anunţ clar în această privinţă

”Eu am spus ce-mi doresc eu. Ca membru de partid simplu, dar şi ca secretar general al Partidului Social Democrat, îmi doresc candidatul pentru funcţia prezidenţială să fie un membru al Partidului Social Democrat. Sigur că domnul Ciolacu este cel mai bun în toate studiile sociologice. Nu depinde doar de dânsul să se hotărască. Eu cred că Marcel Ciolacu are toate şansele să fie preşedintele României”, a declarat Stănescu.

El a fost întrebat dacă după apariţia unei imagini în care Marcel Ciolacu şi Mircea Geoană erau împreună la un eveniment privat se pune problema unui tandem Geoană preşedinte susţinut de PSD şi Ciolacu premier.

”A fost o pură întâmplare întâlnirea dintre Marcel Ciolacu şi Mircea Geoană”, a răspuns secretarul general al PSD.

El a mai fost întrebat dacă Marcel Ciolacu are mai degrabă calităţi de premier decât de preşedinte.

”Marcel Ciolacu are calităţi de premier şi am spus lucrul ăsta. Din punctul meu de vedere, poate o să vă spuneţi că sunt subiectiv, poate sunt subiectiv, dar eu asta cred. Are o inteligenţă peste medie. Marcel Ciolacu este structurat ca un om bun. Pe Marcel Ciolacu niciodată nu l-a văzut tentat să facă rău cuiva şi Marcel Ciolacu cred că va fi un preşedinte care va uni toţi românii”, a afirmat Paul Stănescu.

Paul Stănescu a mai fost întrebat dacă la Congresul PSD din 24 august este posibil ca Marcel Ciolacu să fie reales în funcţie de preşedinte al partidului, iar partidul să aibă un alt candidat la prezidenţiale.

”La Congres se va candida printr-o moţiune. Eu cred că Marcel Ciolacu 100%, nu spun 99,9%, va fi ales preşedintele Partidului Social Democrat. Şi Marcel Ciolacu rămâne să decidă dumnealui dacă va candida sau nu va candida la funcţia prezidenţială. (…) Eu cred că soluţia pentru Partidul Social-Democrat este Marcel Ciolacu”, a mai declarat Paul Stănescu.