Seceta pedologică moderată se va menţine local în sudul şi estul Olteniei

Conţinutul de apă în sol va înregistra valori scăzute doar local în sudul şi estul Olteniei, în cursul săptămânii viitoare, iar ritmurile vegetative ale culturilor de toamnă se vor desfăşura lent în majoritatea regiunilor agricole, potrivit prognozei agrometeorologice emisă de Administraţia Naţională de Meteorologie pentru perioada 21 – 27 decembrie 2024, transmite Agerpres.

„Rezerva de umiditate pe adâncimea de sol 0-100 cm, în cultura grâului de toamnă, se va încadra în limite satisfăcătoare, apropiate de optim şi optime, în cea mai mare parte a ţării. Conţinutul de apă va prezenta valori scăzute (secetă pedologică moderată) local în sudul şi estul Olteniei. Ca urmare, ritmurile vegetative ale culturilor de toamnă se vor desfăşura în continuare lent în majoritatea regiunilor agricole, exceptând depresiunile din nordul şi centrul ţării, unde se va semnala starea de repaus vegetativ”, spun specialiştii ANM.

Uniformitatea şi vigurozitatea plantelor se va menţine pe ansamblu medie şi bună, iar în culturile întârziate fenologic, precum şi pe terenurile cu deficite de umiditate în sol din sudul ţării, starea de vegetaţie se va prezenta medie şi slabă.

Sub aspect fenologic, orzul şi grâul de toamnă îşi vor continua fazele de răsărire, formare a frunzei a treia şi înfrăţire (30-100%), la nivelul întregii ţări, iar la cultura de rapiţă din sudul, sud-estul, estul şi vestul ţării se va semnala predominant înfrunzirea (10-14 frunze), pe întreg teritoriul agricol.

Speciile pomi-viticole se vor afla în stadiul de repaus vegetativ, în cea mai mare parte a plantaţiilor.

Potrivit ANM, condiţiile agrometeorologice menţionate vor fi în general favorabile desfăşurării lucrărilor agricole specifice (arături de toamnă, fertilizări, lucrări de întreţinere în vii şi livezi etc.), în aproape toată ţara.

Astfel, specialiştii recomandă: finalizarea arăturilor adânci de toamnă; verificarea sistematică a viabilităţii plantelor la culturile cerealiere şi a elementelor de rod la pomii fructiferi şi viţa-de-vie; continuarea lucrărilor de arat în plantaţiile pomicole şi viticole şi administrarea îngrăşămintelor organice la pomii fructiferi şi viţa-de-vie.

Pe ansamblu, în această perioadă va predomina o vreme mai caldă sub aspect termic, în cea mai mare parte a regiunilor. Temperatura medie diurnă a aerului se va încadra între -5 – 11 grade C, abaterile termice pozitive fiind de 1 – 8 grade C în toate zonele de cultură.

Temperatura maximă a aerului va oscila între -1 şi 12 grade C, în majoritatea regiunilor agricole, în timp ce minima se va încadra între -9 şi 9 grade C în aproape toată ţara, Cele mai scăzute valori sunt posibile în zonele depresionare, producându-se brumă şi îngheţ la sol.

Sub aspect pluviometric, se întrevăd precipitaţii predominant sub formă de ploi locale, dar şi mixte (ploaie, lapoviţă şi ninsoare), acestea fiind însoţite de intensificări ale vântului, pe întreg teritoriul agricol, iar izolat cantităţile de apă pot fi mai însemnate. Totodată, se vor menţine condiţii de producere a ceţii, asociată cu burniţă.