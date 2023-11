Se mai ciocnesc lumea modei și cea a gastronomiei ? / Conexiunile inedite ale haute couture și haute cuisine – FOTO

Mâncarea și moda par a fi o pereche improbabilă. În timp ce încurajează consumul de bunuri de lux, lumea modei a glorificat mult timp silueta subțire, iar mâncatul este considerat aproape tabu. Cu toate acestea, în ultimii ani, convergența lor pare să fie peste tot, potrivit CNN.

Lumea designului vestimentar și cea a bucătăriei au conexiuni profunde și complexe, un subiect explorat în expoziția „Food & Fashion” a Muzeului FIT (Fashion Institute of Technology) din New York City, precum și în cartea cu același titlu, care o însoțește.

Colecțiile inspirate de mâncare au ajuns să domine podiumurile de prezentare în ultimul deceniu: Karl Lagerfeld a prezentat un spectacol de modă de supermarket marca Chanel în 2014; în același an, debutul lui Jeremy Scott pentru Moschino s-a jucat cu iconografia brandurilor alimentare din cultura pop, de la McDonald’s la Hershey’s.

De la cele personale (marca Denim Tears a fostului director de creație al Supreme, Tremaine Emory, care a creat o colecție 2022 inspirată de alimentele pe care le-a mâncat în copilărie) până la cele excentrice (haina «pasta puffer» a lui Rachel Antonoff a fost numită haina „It” a iernii trecute de către New York Times), imprimeurile alimentare sunt peste tot în ultima vreme.

Între timp, în afara podiumului, branduri de modă precum Prada, Gucci și Ralph Lauren au deschis cafenele și restaurante, permițând cumpărătorilor să își consume la propriu mărcile preferate. Creatorii de modă Phillip Lim și Peter Som se numără printre cei care publică cărți de bucate și scriu pentru reviste de gastronomie, în timp ce Jason Wu și Laura Kim, co-directorul creativ al Oscar de la Renta, își umplu feed-urile de pe Instagram cu creațiile lor culinare.

Practic, fiecare persoană de pe planetă mănâncă și poartă haine. Aceste activități pot fi sarcini banale sau pot fi ridicate la forme de artă – haute couture și haute cuisine – iar măiestria, creativitatea și calitățile lor senzoriale nu sunt atât de diferite.

„Există multe asemănări între un designer și un bucătar”, a declarat Daniel Humm, proprietarul celebrului restaurant newyorkez Eleven Madison Park, în timp ce i-a înmânat designerului de modă Gabriela Hearst premiul Museum at FIT’s Artistry of Fashion în septembrie. „Este vorba de calitatea ingredientelor, de stăpânirea unei meserii, precum și de lucrul în funcție de curgerea anotimpurilor în continuă schimbare.”

Cu o jumătate de secol mai devreme, Christian Dior, una dintre cele mai celebre case de couture din lume, a publicat o carte de bucate ca o odă adusă iubirii fondatorului său pentru mâncarea franțuzească bogată.

„Ingredientele pe care le folosim atunci când gătim sunt la fel de nobile ca și materialele folosite în couture”, ar fi spus cândva Dior.

În mod semnificativ, atât mâncarea, cât și moda exprimă aspecte ale moștenirii culturale franceze care rămân afaceri importante pentru economia națiunii. Nu căutați mai departe de LVMH, înființat în 1987 pe bază de șampanie, coniac și bagaje opulente, iar acum este cel mai mare conglomerat de lux din lume.

Mâncarea și moda gravitează în mod constant una spre cealaltă. Compania de aparate de bucătărie high-end Smeg, de exemplu, a încheiat primul parteneriat cu Dolce & Gabbana în 2016 pentru a debuta cu frigidere pictate manual, care întruchipează estetica „la dolce vita” a duo-ului de designeri. Decorate cu modele colorate de țiglă Majolica și citrice luminoase, aparatele fac paralele între măiestria și estetica italiană a mărcilor.

Extinderea în bucătăria italiană a părut a fi o expresie naturală a identității culturale a Dolce & Gabbana. Brandul prezintă în mod constant produse alimentare italiene – de la cannolis la legume – în desenele sale, iar în 2017 a colaborat cu Pastificio Di Martino pentru ambalaje de marcă pentru pastele sale. Cu toate acestea, această asociere s-a întors în mod notoriu împotriva sa în 2018, când brandul a lansat o serie de videoclipuri, în care apărea un model chinez care se străduia să mănânce cannoli, spaghete și pizza cu bețișoarele, care au fost considerate rasiste pe scară largă. Pasul greșit, care a afectat grav norocul Dolce & Gabbana pe piața profitabilă din China, a arătat că, în timp ce mâncarea oferă o modalitate accesibilă de a pătrunde în alte culturi, ea este, de asemenea, potrivită pentru o discuție complexă despre însușirea culturală ca modă.

Dar, atunci când sunt bine realizate, colaborările dintre mărcile de produse alimentare și cele de modă nu numai că extind identitatea și baza de consumatori pentru fiecare companie, dar pot alimenta apetitul pentru exclusivitate într-o cultură de retail care acordă o mare valoare „picăturilor” de produse în ediție limitată. Puma, de exemplu, a încheiat un parteneriat cu compania de dulciuri Haribo, precum și cu cel mai vechi lanț de fast-food din America, White Castle, pentru a produce adidași jucăuși, unici și care pot fi urmăriți pe Instagram.

Relația dintre fast-food și modă datează din anii 1970, când McDonald’s a apelat la designerul Stan Herman de pe Seventh Avenue – fost președinte al Council of the Fashion Designers of America – pentru a insufla un stil deosebit în primele sale uniforme standardizate. În 2021, designerul Brandon Blackwood a încheiat un parteneriat cu McDonald’s pentru o geantă de mână în ediție limitată care celebrează masa personalizată de burger a rapperului Saweetie.

Deși, uneori, aceste colaborări pot părea ca niște strategii de marketing aleatorii, ele reușesc atunci când părțile interesate își aliniază identitățile și valorile de marcă – și se adresează direct clienților lor. Atunci când designerul Telfar Clemens a fost invitat să creeze uniformele pentru White Castle în 2017, după ce a găzduit celebra petrecere de după săptămâna modei la restaurantul său din Times Square, el a văzut în acest lucru o oportunitate de a-și promova etica modei, care estompează distincțiile dintre cultura „înaltă” și cea „joasă”, precum și dintre genuri și clase sociale.

„Ideea a fost de a-i face pe oameni să aspire să poarte ceea ce poartă cineva care lucrează la White Castle și să spargă această barieră”, a spus Clemens. Debutul uniformei a fost însoțit de o colecție capsulă în ediție limitată pe care Clemens a vândut-o pe site-ul său.

Frumusețea acestor colaborări este că se comercializează singure – produsele de co-brand sunt suficient de inedite pentru a stârni atât interesul presei tradiționale, cât și pentru a căpăta o viață proprie atunci când influencerii și artiștii își umplu feed-urile de pe Instagram cu omagii, replici și fuziuni mereu creative.

În cele din urmă, aceste expresii au ca scop crearea unei identități prin intersecția dintre mâncare și modă, evidențiind atât „gusturile” noastre literale, cât și cele figurative. Împreună, mâncarea și moda ating atât de multe aspecte ale vieții noastre, de la identitatea culturală până la angajamentul față de problemele de mediu, nedreptatea muncii și politicile corporale. Ambele sunt intrinseci supraviețuirii de zi cu zi, dar sunt, de asemenea, modalități intime și esențiale prin care ne exprimăm individual și ca societăți.