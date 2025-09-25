Se deschide șantier de lucru pentru toţi cei 29 de kilometri ai Autostrăzii Chiribiş-Biharia, secțiune din A3-Transilvania, judeţul Bihor

Constructorii români care lucrează pe subsecţiunea Chiribiş-Biharia a Autostrăzii A3-Transilvania intră în şantier pe toţi cei 29 de kilometri din judeţul Bihor, de luni, 29 septembrie, conform unui comunicat de presă al Companiei Naţionale de Investiţii Rutiere (CNIR).

Compania a avizat, astăzi, Proiectul Tehnic de Execuţie pentru ultimii 20 de kilometri, iar după emiterea Ordinului de începere, antreprenorul poate demara lucrările pe întreaga lungime a acestui lot, transmite Agerpres.

„Am avizat, astăzi, în Consiliul Tehnico-Economic al CNIR, Proiectul Tehnic de Execuţie pentru încă 20 de kilometri ai lotului 3C2 Chiribiş-Biharia, reuşind, alături de constructor, să reducem durata proiectării de la şase luni la doar patru luni pentru a profita cât mai mult posibil de sezonul favorabil construcţiilor. Cu lucrări începute în această vară pe primul sector de 8,5 kilometri de lângă Biharia şi efortul antreprenorului de a menţine ritmul susţinut de până acum, vom avea premisele inaugurării autostrăzii până la finalul anului viitor, nu doar înainte de termenul din contract, dar şi la cele mai înalte standarde de calitate”, a declarat directorul general al Companiei Naţionale de Investiţii Rutiere, Gabriel Budescu, citat în comunicat.

Pe lotul 3C2 Chiribiş-Biharia vor fi construite 18 poduri şi pasaje, iar printre dotările moderne se numără un sistem „SPEED” pentru monitorizarea şi detectarea vitezei de deplasare, sistem de securitate prevăzut cu instalaţii şi camere la fiecare 2 kilometri pentru detecţia incidentelor rutiere, precum şi sisteme de cântărire dinamică a vehiculelor în mişcare.

Contractul cu Asocierea Precon Transilvania-Citadina 98 are o valoare de 785 milioane lei, finanţarea fiind asigurată din Programul Transport PT 2021-2027 şi din fonduri de la Bugetul de Stat.

„O mobilizare foarte bună a celor doi constructori din România care lucrează pe cele două loturi de Autostradă de la Suplacu de Barcău la Biharia va permite ca, la finalul anului viitor, să se circule pe Autostrada Transilvania de la Nuşfalău (jud. Sălaj) până la Borş, la frontiera cu Ungaria”, a scris ministrul Transporturilor şi Infrastructurii, Ciprian Şerban, pe pagina sa de Facebook.