Se caută cabanier pentru cel mai înalt vârf din Dolomiți / Capanna Punta Penia se află la 3.343 de metri / Fostul cabanier a stat aici 7 ani: ”Idioții se nasc, eu m-am născut idiot și voi rămâne un idiot”

După șapte veri petrecute pe vârful Marmolada, păzind cel mai înalt refugiu din Dolomiți, Carlo Budel și-a luat rămas bun de la Capanna Punta Penia și s-a întors în vale pentru a deschide un bed & breakfast și a se apuca de strânsul și gătitul ciupercilor, scrie La Reppublica.

Se caută acum un cabanier, să-i ia locul, iar Carlo spune este posibil să fi găsit o persoană, un tânăr singuratic ce are un câine.

Budel și-a luat deja rămas bun de la cei mai înalți munți.

„Vă mulțumesc pentru toate cuvintele frumoase… Șapte veri minunate, m-ați protejat de fulgere, viscol și vânt de 190 km la oră. Veți rămâne în sufletul meu pentru totdeauna. Acum încep să merg din nou pe munte”, a scris el pe rețelele de socializare, la plecarea din acel refugiu de la 3.343 de metri.

„Nu am mai trăit vara de șapte ani. Vreau să mă întorc la ciuperci și la pescuit”. O a doua viață care are și ea capcanele ei: „Am plecat la ciuperci, am parcat pe marginea drumului și mașina luat-o în jos. A durat cinci ore să o recuperez”, a explicat el.

”Idioții se nasc, eu m-am născut idiot și voi rămâne un idiot”, continuă el cu un zâmbet pe față. Pentru că, spune Budel, ”am ajuns la un nivel în care totul mă face să râd. A fost o vreme când mi-aș fi făcut griji, mașina, ajutorul. Dar acum nu mai simt nimic puternic”.

Probabil că ultimii ani l-au călit pe acest bărbat de 51 de ani din Belluno, custodele solitar al unui vechi refugiu făcut din rămășițele unor barăci militare austriece din timpul războiului, agățat de munte cu opt tije de oțel. Apa caldă care topește gheața din sobă, rucsacul de provizii pe umeri, puțini oameni în jur, alpiniștii care au reușit să urce pe vârf, „pe care, totuși, când îi privesc în ochi, văd fericire”, tabăra care vine și pleacă și „când e nevoie profit de ea pentru a-mi trimite fotografiile”.

Cum poți ajunge să lucrezi la Capanna Penia? „Sper să vină cineva care să fie bun, care să-i facă să se simtă bine pe cei care vin aici să doarmă aici. Aș fi găsit deja un tip, e bun, face alpinism, nu se teme de singurătate și trăiește într-o dubă cu câinele său. Vom vedea”, a explicat Budel pentru Trentino.

Și dacă nimeni nu vrea cu adevărat, atunci va reveni, pentru a opta oară, ”decât să rămână închis, aș face-o, dar numai dacă nu găsesc pe nimeni și ar fi ultima cu adevărat, atunci punct și de la capăt”, spune cabanierul.