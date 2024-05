Scriitorul Salman Rushdie consideră că Giorgia Meloni ar trebui să se comporte „mai puţin copilăresc” faţă de Roberto Saviano

Scriitorul britanic de origine indiană Salman Rushdie a declarat joi, la Târgul de Carte de la Torino, că premierul italian Giorgia Meloni ar trebui să aibă un comportament „mai puţin copilăresc” în legătură cu procesul ei de calomnie pe care l-a intentat scriitorului antimafia Roberto Saviano, care a numit-o „ticăloasă” după moartea unui bebeluş migrant, în contextul retoricii înflăcărate a politicienei italiene împotriva salvării migranţilor, în perioada în care se afla în opoziţie în 2020, informează agenţia de presă ANSA, conform Agerpres.

Salman Rushdie, autorul unor cărţi celebre precum „Midnight’s Children” („Copiii din miez de noapte”) şi „Satanic Verses” („Versetele satanice”), care a atras pe numele său o fatwa (decret religios de condamnare la moarte) din partea autorităţilor din Iran, este unul dintre starurile Târgului de Carte de la Torino, unde participă cu volumul său „Knife: Meditations After an Attempted Murder”, inspirat dintr-un incident petrecut în viaţa reală, când renumitul scriitor s-a aflat la un pas de moarte după ce a fost atacat de un bărbat înarmat cu un cuţit la New York.

„Am auzit despre disputa dintre doamna Meloni şi Roberto Saviano. Pe riscul meu, trebuie să spun că politicienii ar trebui să aibă o piele mai groasă, deoarece un politician de astăzi, pe lângă faptul că are o mare putere, are şi o mare autoritate”, a spus el.

„Aşa că este normal ca unii dintre oameni să vorbească despre ei într-un mod direct, chiar şi urât, folosind chiar şi un cuvânt urât precum cel folosit de Roberto. I-aş da un sfat acestei doamne, să fie mai puţin copilăroasă şi să se maturizeze”, a adăugat Salman Rushdie.

Roberto Saviano a primit o amendă „simbolică” de 1.000 de euro în octombrie 2023 pentru că i-a numit pe Meloni şi pe aliatul ei, pe atunci ministrul de Interne cu opinii anti-migraţie Matteo Salvini, „ticăloşi” la televiziunea italiană, după ce o fetiţă a murit într-o operaţiune eşuată de salvare pe mare în Mediterana, iar premierul a decis să continue procesul.

Scriitorul italian se confruntă, de asemenea, cu un proces separat pentru că l-a numit pe Salvini „un ministru al lumii interlope” cu o altă ocazie.

Roberto Saviano se află sub protecţia poliţiei după publicarea cărţii sale „Gomorra” în 2006, care a deconspirat clanul Casalesi din mafia Camorra din regiunea Campania. Cartea sa a fost ecranizată într-un film din 2008, care a câştigat al doilea premiu ca importanţă la Festivalul de la Cannes şi a fost sursa de inspiraţie pentru un serial TV de mare succes produs de postul Sky.

Camorra este a treia organizaţie criminală ca mărime din Italia, după ‘Ndrangheta din Calabria şi Cosa Nostra din Sicilia.

Asociaţiile care militează pentru libertatea presei au criticat procesul intentat celebrului scriitor şi faptul că defăimarea este o infracţiune penală în Italia. Atunci când i-a numit pe cei doi politicieni ”ticăloşi”, Roberto Saviano s-a referit la declaraţiile lor anterioare, în care criticau navele de salvare ale ONG-urilor umanitare, descriindu-le ca fiind ”taxiuri maritime” şi ”nave de croazieră”.

După ce a fost amendat de tribunal, Roberto Saviano a declarat: „Pe fondul absurdităţii de a fi judecat de prim-ministrul nostru pentru că am criticat-o, nu există o onoare mai mare pentru un scriitor decât să-şi vadă cuvintele speriind o asemenea putere mincinoasă. Când lumea se va întreba, într-o zi, cum a fost posibil ca toţi acei oameni să fie lăsaţi să moară pe mare, numele meu nu se va afla printre cele ale complicilor”.

Judecătorul a recunoscut existenţa unor circumstanţe atenuante, inclusiv faptul că scriitorul „a acţionat din motive de o deosebită valoare morală”, şi a decis că pedeapsa va fi suspendată, iar cazierul lui Roberto Saviano va rămâne curat. Roberto Saviano a făcut apel pentru a obţine o achitare completă, ceea ce a dus la un contraproces din partea Giorgiei Meloni.