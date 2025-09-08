Scorpions revin la București cu turneul aniversar „Coming Home” – 60 de ani de istorie rock

Pe 11 septembrie 2025, Romexpo devine capitala mondială a rockului. Legenda hard rock-ului german, Scorpions, revine în România pentru un concert aniversar din cadrul turneului internațional „Coming Home”, dedicat celor șase decenii de carieră, transmite București FM preluat de Rador.

De la „Rock You Like a Hurricane”, la „Still Loving You” și „Wind of Change”, Scorpions au marcat generații întregi de fani, cu peste 100 de milioane de albume vândute și concerte memorabile pe toate continentele. Bucureștiul face din nou parte din harta mondială a turneului, iar publicul va avea șansa de a trăi alături de trupă o seară ce se anunță istorică.

Evenimentul de la Romexpo începe la ora 17:00, iar înainte ca Scorpions să urce pe scenă, publicul va fi încălzit de trupa Kempes, care va deschide concertul.

Deși Klaus Meine și Rudolf Schenker au ajuns la 77 de ani, energia lor rămâne intactă.

Biletele sunt disponibile pe IaBilet, Entertix și Eventim, iar fanii au la dispoziție mai multe categorii de acces:

General Access – 330 lei

Golden Circle – 440 lei

Front of Stage – 550 lei