“Scopul scuză mijloacele”: numărul mare de morți nu reușește să schimbe opinia rușilor cu privire la războiul din Ucraina / “Putin le oferă rușilor bucuria morții”

Ascunși într-o locație secretă din apropierea liniei frontului, cei doi soldați ruși păreau disperați în timp ce înregistrau ceea ce se temeau că ar putea fi ultimul lor mesaj. Prezentându-se drept Viaceeslav Trutnev și Dmitri Ostrovski, din Brigada 132 a Regimentului 109, bărbații au povestit cum au fugit din poziția lor din estul Ucrainei după ce comandantul companiei lor le-a ordonat să înainteze noaptea prin câmpuri minate către o nouă locație, o mișcare pe care au numit-o „misiune sinucigașă”, potrivit The Guardian.

„Trei grupuri au mers deja înainte și nu răspund. Iar noi am fost al patrulea”, a spus unul dintre cei doi, într-un clip publicat pe rețelele sociale rusești.



Soldații îl acuză pe comandantul lor, care este “beat” în continuu, că i-a trimis „pe cei înfometați și înghețați la moarte … Ordinele tale nebunești îi omoară”.

TEARS OF THE ORCS 😭🤣

NEW EPISODES.

The occupiers fled their positions after their drunk commander gave them the order to go on a meat assault to certain ☠️.

Servicemen of the 132nd Brigade, 109th Regiment, 3rd Company, Vyacheslav Trutnev and Dmitry Ostrovsky, fled their… pic.twitter.com/eoatZfv44Q

— ✙△ Albina Fella △✙🇺🇦🇬🇧🇫🇷🇩🇪🇵🇱🇺🇸🇨🇦🇦🇺 (@albafella1) October 18, 2024