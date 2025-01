Schimbările făcute de Carlos Alcaraz pentru sezonul 2025 din circuitul ATP

Carlos Alcaraz a bifat un sfert de finală la Australian Open, rezultat care nu are cum să-l mulțumescă pe fostul lider mondial. Ibericul a făcut câteva ajustări pentru sezonul 2025: nu va mai participa la turneele de zgură din America de Sud, iar în plus s-a înscris la Tokyo în locul competiției de la Beijing, transmite tennisworldusa.org.

În vârstă de 21 de ani, Carlos va juca în perioada următoare la turneul ATP 500 de la Rotterdam (pentru prima dată în carieră), competiție care se va disputa între 3 și 9 februarie.

Alcaraz l-a adăugat în echipa sa pe Samuel Lopez, cel care îl va antrena alături de Juan Carlos Ferrero.

Tot în februarie, Carlos va mai juca și la turneul ATP 500 de la Doha, întrecere programată în a doua parte a lunii.

O altă modificare pentru 2025 este renunțare la turneele pe zgură din America de Sud (Buenos Aires și Rio de Janeiro), acolo unde ibericul evolua de obicei înainte de trecerea pe hardul de la Indian Wells și Miami.

De asemenea, Alcaraz va juca în toamna acestui an la ATP 500 de la Tokyo în locul competiției de la Beijing, tot de categorie 500.

La întrecerea din China, Carlos este campionul en-titre, el trecând în finală de Jannik Sinner. Ibericul va pierde astfel punctele primite pentru câștigarea trofeului de la Beijing.

Carlos Alcaraz will play in Tokyo this year pic.twitter.com/9u0WzKoEk2

— Mario Boccardi (@marioboc17) January 28, 2025