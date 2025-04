Schi în Poiana Brașov: Sezonul a avut 99 de zile și s-a schiat pe 90% zăpadă artificială / „A nins foarte puţin, iar temperaturile nu ne-au ajutat tot timpul”

Deşi sezonul 2024 – 2025 a fost unul destul de scurt, durând 99 de zile, Primăria Braşov s-a arătat mulţumită de numărul de iubitori de sporturi de iarnă care au ales să schieze sau să se dea cu placa de snowboard pe pârtiile din Poiana Braşov, anunță BZB.

Astfel, potrivit reprezentanţilor municipalităţii braşovene, numărul mare a celor care au ales Poiana Braşov este trecerile prin turnichetele instalaţiilor de transport pe cablu: 2.062.153, în perioada 18 decembrie 2024 – 27 martie 2025.

„Tocmai am încheiat unul dintre cele mai bune sezoane din ultimii ani, în condiţiile în care a nins foarte puţin, iar temperaturile nu ne-au ajutat tot timpul. A fost un efort constant a celor care se ocupă de amenajarea pârtiilor să producă zăpadă artificială în momentele în care temperaturile scădeau sub -4 grade, apoi să le amenajeze. Fără acest efort şi fără sistemul de producere a zăpezii artificiale, am fi vorbit de un sezon extrem de scurt, nicidecum de depăşirea unui record vechi de câţiva ani, peste 2 milioane de treceri prin turnichete”, a declarat primarul Braşovului, George Scripcaru, care a anunţat că din 1 aprilie au început pregătirile pentru sezonul de vară. Mai exact, în perioada următoare se va lucra la refacerea, acolo unde este cazul, a traseelor de mountain bike.

În sezonul de schi 2024 – 2025 s-au produs 444.424 de metri cubi de zăpadă artificială, estimarea reprezentaţilor Primăriei Braşov fiind că în această iarnă peste 90% din zăpadă a fost artificială.

Instalaţiile de transport pe cablu au funcţionat 39 de zile, în care a fost înregistrată o temperatură medie minus 6 grade Celsius. Prima zi de producere a zăpezii artificiale a fost în 15 noiembrie 2024, iar ultima – în 18 martie 2025.