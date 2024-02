Schi alpin: Mikaela Shiffrin vrea să revină în competiţie la Are, în 9 martie

Campioana americană Mikaela Shiffrin, care lipseşte din circuit după o căzătură la sfârşitul lunii ianuarie, a confirmat, sâmbătă, că îşi preconizează revenirea pentru weekendul 9-10 martie, la Are, în Suedia, unde vor avea loc două probe din Cupa Mondială de schi alpin, transmite News.ro.

Shiffrin, de cinci ori câştigătoare a Marelui Glob şi cea mai titrată schioare din istoria schiului alpin, îşi continuă convalescenţa după ce s-a accidentat la genunchi în urma unei căzături suferite pe 26 ianuarie, la Cortina d’Ampezzo (Italia).

„Am făcut progrese bune şi mă simt din ce în ce mai bine pe zi ce trece”, a declarat americanca în vârstă de 28 de ani, într-o înregistrare video postată pe reţelele sale de socializare.

„Plănuim o revenire în competiţie la Are pe 9 şi 10 martie. Abia aştept”, a continuat ea, postând imagini care o arată în sala de sport şi pe schiuri pentru prima dată de la căzătură.

Cu zece curse rămase din sezon, elveţianca Lara Gut-Behrami, în vârstă de 32 de ani, a câştigat patru din ultimele şase curse şi are un avans de 205 puncte faţă de Shiffrin.

Deşi prima cursă de Super-G programată pentru sâmbătă la Val di Fassa a fost anulată din cauza vremii, ea poate încă să adune puncte în cea de-a doua cursă de duminică.

Hi everyone! So many of you have been asking about when I’m coming back…so I wanted to give you all a little update. It’s been so much fun to watch World Cup lately…full version on Insta and FB. See you in @WorldCupAre. Stay tuned #MovingRightAlong#stifelusskiteam pic.twitter.com/QhPz5Xn0Ne

— Mikaela Shiffrin (@MikaelaShiffrin) February 24, 2024