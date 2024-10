Schi alpin: Cupa Mondială – Norvegianul Alexander Steen Olsen, învingător în slalomul uriaş de la Soelden

Norvegianul Alexander Steen Olsen a câştigat duminică slalomul uriaş de la Soelden (Austria), prima probă a sezonului 2024-2025 din Cupa Mondială masculină de schi alpin, informează Agerpres.

Podiumul a fost unul 100% norvegian, cu Henrik Kristoffersen pe locul secund şi Atle Lie McGrath pe poziţia a treia.

La 23 de ani, Steen Olsen a semnat a doua sa victorie în circuitul mondial de schi alpin, după cea obţinută în februarie 2023 la Palisades Tahoe (SUA), într-o probă de slalom.

STEEN OLSEN BLOWS THE COMPETITION OUT OF THE WATER! 😱

It’s a first World Cup win in giant slalom for Alexander Steen Olsen as he completes the all Norwegian podium in Soelden! 🇳🇴🥇🥈🥉#fisalpine pic.twitter.com/5nfty5UDhn

— Eurosport (@eurosport) October 27, 2024