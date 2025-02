Scandalul pe tema salubrităţii în Ploieşti continuă. Primarul acuză Agenția pentru Protecția Mediului că „blochează” autorizaţia de mediu pentru noul operator, acuzându-l pe directorul instituției că este instrumentul „mafiei deşeurilor”

Scandalul pe tema contractului de salubritate continuă la Ploieşti. După ce municipiul a ieşit din Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) Deşeuri Prahova şi autorităţile locale au semnat contract cu un nou operator de salubritate, noua firmă nu poate acţiona pentru că nu a primit autorizaţia de mediu de la Agenţia pentru Protecţia Mediului (APM) Prahova. Primarul oraşului, Mihai Poliţeanu, îl acuză pe directorul APM Prahova că este instrumentul „mafiei deşeurilor”. Directorul APM Prahova a explicat că firma de salubritate trebuie să aştepte decizia APM Mehedinţi în acest sens, transmite News.ro.

Compania de salubritate Brantner, cu care autorităţile locale din Ploieşti au semnat un nou contract pentru servicii de salubritate, nu poate intra cu utilajele pe străzile oraşului pentru că nu a primit autorizaţia de mediu din partea Agenţiei pentru Protecţia Mediului (APM) Prahova.

Recent, primarul Ploieştiului, Mihai Poliţeanu, anunţa că Brantner va începe să presteze servicii de salubritate la Ploieşti din 17 februarie. Acum, edilul acuză APM că „blochează” activitatea, refuzând să emită autorizaţia de mediu.

„Suntem în continuare blocaţi nejustificat şi ilegal de APM Prahova şi de directorul Florin Diaconu care de o săptămână blochează cererea de eliberare a autorizaţiei de mediu. Autorizaţia presupune prelucrarea documentaţiei şi o vizită la garajul Brantner. Nu există niciun dubiu că acest personaj este instrumentul mafiei deşeurilor din Prahova”, scrie Mihai Poliţeanu.

Directorul APM Prahova, Florin Diaconu, a explicat, pentru News.ro, că nu instituţia pe care o conduce trebuie să emită autorizaţia de mediu pentru compania Brantner, cu APM Mehedinţi.

„Brantner a depus joia trecută solicitare de revizuire a autorizaţiei pe care o are la Mehedinţi, la Agenţia de Protecţia Mediului Mehedinţi. În conformitate cu Ordinul de ministru 1798/2007, Mehedinţiul a soliciat către Agenţia Naţională să spună pe cine deleagă în emiterea acestei autorizaţii şi ieri s-a răspuns că delegarea este la Mehedinţi, deci derularea acestei solicitări se face la Mehedinţi”, a explicat Florin Diaconu.

Miha Poliţeanu a anunţat, marţi, că după ce fosta companie de salubritate Bin Go Solutions fostă Rosal, fostă UWS, a contestat la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor încheierea unui contract cu o altă companie, contestaţia a fost respinsă.

Primarul Ploieştiului este în conflict şi cu ADI „Parteneriatul pentru Managementul Deşeurilor Prahova”, după ce oficialii ADI Deşeuri au contestat ieşirea municipiului Ploieşti din acest parteneriat din care fac parte zeci de localităţi.

Săptămâna trecută, Poliţeanu anunţa pe Facebook că a depus plângere penală împotriva directorului ADI Deşeuri Prahova, Cristian Ganea.

Cristian Ganea a declarat pentru News.ro, că nu există motive pentru ca el să fie urmărit penal.

Întrebat dacă are emoţii cu privire la faptul că ar putea fi inculpat în urma plângerii depuse de edil, directorul ADI Deşeuri Prahova a răspuns: „Nu am niciun fel de emoţie”.

„Din punctul de vedere al Asociaţiei şi al contractului în derulare, Bin Go Solutions are licenţă de operare în zona care include Ploieştiul până pe data de 15 aprilie. Din punctul de vedere al ADI; nicio altă societate nu are contract pentru Ploieşti. Ploieştiul nu mai face parte din Adi din punctul de vedere al Primăriei Ploieşti din punctul de vedere al Asociaţiei din care fac parte 104 membri, Ploieştiul face parte din ADI, pentru că ieşirea unui membri din asociaţie trebuie făcută legal, urmând anumiţi paşi care nu au fost urmaţi”, a explicat Cristian Ganea.