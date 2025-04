Scandal uriaș în snooker: Graeme Dott, suspendat – Fostul campion mondial, acuzat de abuz sexual asupra a doi minori

Graeme Dott, campion mondial la snooker în 2006, a fost suspendat de WPBSA (Asociația Jucătorilor Profesioniști de Biliard și Snooker) cu doar câteva zile înainte de startul CM de la Crucible.

În vârstă de 47 de ani, Dott este acuzat de abuz sexual asupra a doi minori, un băiat și o fată, informează The Mirror.

Conform sursei citate, cei doi minori aveau aproximativ zece ani în momentul presupuselor incidente.

Cele două acuzații de abuz sexual ar fi avut loc între 1993 și 1996 în cazul fetei și între 2006 și 2010 în cazul băiatului.

WPBSA a emis o declarație în care menționează că suspendarea lui Dott are legătură cu un caz programat să fie audiat la Înalta Curte din Scoția.

Graeme Dott a devenit campion al lumii la snooker în 2006. Scoțianul a mai disputat și alte două finale la Crucible, ambele pierdute: în 2004 (contra lui Ronnie O’Sullivan) și 2010 (contra lui Neil Robertson).

De-a lungul carierei, Dott a fost cel mai sus pe locul doi în ierarhia mondială în sezonul 2007/2008.

Această suspendare înseamnă că Graeme Dott nu va avea voie să participe la Campionatul Mondial de snooker din acest an, competiție care va debuta pe 18 aprilie.

Este pentru prima dată începând din 1994 când Dott va lipsi de la turneul final mondial de la Crucible. În acest moment, Graeme se află pe locul 56 în lume.

