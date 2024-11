Şase gospodării izolate din judeţul Cluj, electrificate pentru prima dată prin instalarea de panouri fotovoltaice

Şase gospodării izolate din comunele Măguri Răcătău şi Gilău din judeţul Cluj au fost electrificate pentru prima dată prin instalarea de panouri fotovoltaice, cu ajutorul Asociaţiei Energia Inteligentă (AEI) care derulează proiectul „Energie pentru Viaţă”, transmite Agerpres.

„Asociaţia Energia Inteligentă a implementat cea de-a opta ediţie a proiectului „Energie pentru Viaţă”, încă un pas înainte către dezideratul „zero case fără energie electrică”. La începutul lunii noiembrie au fost electrificate pentru prima dată prin instalarea de panouri fotovoltaice şase locuinţe din Râşca aparţinând comunei Măguri Răcătău şi Someşul Cald, comuna Gilău. Locuinţele nu au fost niciodată racordate la reţeaua de energie electrică şi sunt situate în zone izolate, cu căi de acces greu de parcurs. Cu aceasta ocazie, proiectul „Energie pentru Viaţă” a ajuns pentru prima dată în judeţul Cluj”, informează un comunicat al asociaţiei transmis duminică AGERPRES.

Cea de-a opta etapă a proiectului „Energie pentru viaţă” a fost posibilă datorită fondurilor adunate în urma „Crosului Energiei – Energie pentru toţi” un eveniment sportiv caritabil organizat la iniţiativa Ministerului Energiei la Bucureşti, pe Arena Naţională, la data de 29 septembrie 2024, unde au participat sute de susţinători ai acestui proiect.

Crosul Energiei a fost mai mult decât o simplă cursă, a fost un gest de solidaritate şi o oportunitate de a contribui la rezolvarea unei probleme reale a României: sărăcia energetică extremă, afirmă reprezentanţii AEI.

Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a precizat că instituţia pe care o coordonează susţine toate iniţiativele care reuşesc să îmbunătăţească direct viaţa oamenilor. „Proiectul „Energie pentru Viaţă” reprezintă un angajament concret pentru combaterea sărăciei energetice extreme, iar electrificarea acestor şase gospodării izolate din judeţul Cluj marchează încă un pas important în acest demers. Fiecare casă iluminată aduce mai mult decât energie, aduce speranţă şi deschide noi oportunităţi pentru locuitorii din aceste comunităţi. Prin parteneriatul nostru cu Asociaţia Energia Inteligentă şi susţinerea directă prin organizarea Crosului Energiei – Energie pentru toţi, demonstrăm că, atunci când cetăţenii, autorităţile şi societatea civilă lucrează împreună, putem aduce schimbări pozitive semnificative. Suntem conştienţi de provocările rămase, însă acest proiect ne arată că fiecare etapă finalizată aduce o schimbare reală. Ne angajăm să continuăm în această direcţie până la atingerea obiectivului de „zero case fără energie electrică” în România”, a transmis Burduja, în comunicatul citat.

La rândul său, preşedintele Asociaţiei Energia Inteligentă, Dumitru Chisăliţă, a subliniat că în urma demersurilor efectuate, în octombrie 2025, România ar trebui să aibă zero case fără energie electrică.

„La semnarea Parteneriatului pentru combaterea sărăciei energetice cu Ministerul Energiei, în luna noiembrie 2023, am avansat un termen de 2 ani de zile ca fiind necesar ca acest Parteneriat să ducă la eradicarea sărăciei energetice extreme – să avem zero case locuite fără energie în România. Privit cu multă îndoială acest termen avansat de Asociaţia Energia Inteligentă, spunem astăzi la finalul celei de-a 8 etape a proiectului „Energie pentru Viaţă” că în urma demersurilor efectuate, în octombrie 2025, România ar trebui să aibă zero case fără energie electrică. De ce? Pentru că românii care trăiesc în case fără energie electrică urmează să beneficieze de programele PNRR şi Repower EU (60.000 de case fără energie electrică sau cu consumatori vulnerabili vor fi dotate cu panouri fotovoltaice), dar şi de intenţia noastră de a continua proiectul „Energie pentru Viaţă” în special pentru zonele foarte izolate fără drumuri de acces şi în care nu există o atractivitate foarte mare a derulării unor activităţi comerciale de montare a panourilor solare. Parteneriatul public-privat, asocierea Ministerului Energiei şi a Asociaţiei Energia Inteligentă, demonstrează că şi în România lucrurile se pot rezolva şi culmea, chiar în termen. Mulţumim comunităţii Energie pentru Viaţă”, a spus Chisăliţă.

Asociaţia Energia Inteligentă a realizat în luna aprilie a acestui an inventarierea locuinţelor neracordate la reţeaua de energie electrică din România şi a întocmit „Registrului Electronic Naţional al Gospodăriilor fără Energie Electrică din România” (RENGEER), care a relevat un număr de 5.494 de gospodării fără energie electrică, locuite de 11.611 de persoane, dintre care 4.777 au vârsta de până în 18 ani.

Potrivit sursei citate, îngrijorător este faptul că 87% din casele fără energie electrică nu au cadastru ceea ce face dificilă abordarea instituţională a rezolvării acestei probleme, 64% din persoanele care locuiesc în case fără energie electrică au venituri estimate sub venitul minim per persoană şi gospodărie în România, aşadar chiar şi racordarea acestora la o reţea de distribuţie, ar face dificilă plata energiei electrice consumată, în 53% din cazuri accesul la imobilele fără energie electrică este dificil, iar pentru 10% nu există drumuri de acces.

Potrivit acestui registru, judeţul Cluj număra 94 de gospodării locuite permanent fără energie electrică. Întocmirea RENGEER reprezintă un pas important către dezideratul de zero case locuite permanent fără energie electrică, deoarece constituie baza de pornire atât pentru elaborarea de politici publice privind reducerea sărăciei energetice extreme din ţara noastră, cât şi pentru întreprinderea unor acţiuni de reducere efectivă a acestui fenomen precum proiectul „Energie pentru viaţă”.

Realizarea „Registrului Electronic Naţional al Gospodăriilor fără Energie Electrică din România” a fost posibilă datorită „Parteneriatul pentru combaterea sărăciei energetice” încheiat în noiembrie 2023 între Asociaţia Energia Inteligentă şi Ministerul Energiei, cu scopul de a atinge dezideratul de eradicare a sărăciei energetice extreme din ţara noastră.

Prin proiectul „Energie pentru Viaţă” iniţiat în anul 2021, Asociaţia Energia Inteligentă a electrificat în ultimii 4 ani 61 de imobile ( 49 de case, 10 stâne şi 2 refugii montane), din 26 de localităţi şi 5 judeţe.

„Organizaţia noastră şi-a propus să continue implementarea de noi etape ale proiectului „Energie pentru viaţă” şi să electrifice gospodării aflate în zone izolate, fără şanse de a fi conectate în viitorul apropiat la reţeaua de energie electrică, prin montarea de panouri fotovoltaice. În toate cele opt etape derulate în cei 4 ani de la iniţierea acestui proiect, societatea civilă a fost cea care şi-a adus contribuţia la electrificarea acestor gospodării. Împreună am adus o rază de speranţă în viaţa familiilor care trăiesc în case lipsite de „normalitate”, cea mai mare parte dintre ei aflându-se la limita sărăciei şi am contribuit în acelaşi timp la creşterea gradului de conştientizare a sărăciei energetice extreme din România şi crearea unei comunităţi puternice care a sprijinit demersul nostru şi a devenit ambasador în lupta pentru atingerea dezideratului de zero case fără energie electrică”, se mai arată în comunicatul transmis de AEI.