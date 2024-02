Șapte diete la modă care nu vor funcționa/ Cheia pierderii în greutate nu este în diete nesustenabile, spun experții/ „Creierul deține controlul asupra greutății, nu dumneavoastră”

Leacurile miraculoase pentru pierderea în greutate sunt peste tot. În fiecare zi, un nou studiu, produs sau tendință promite un glonț magic care va alunga grăsimea și vă va oferi o siluetă zveltă cu aproape niciun efort.

Dietele la modă datează încă din secolul al XIX-lea, dar apariția Instagram și TikTok a dus la o proliferare în masă a tehnicilor de slăbire rapidă, de la ceaiuri detoxifiante până la diete de consum de volum, notează The Telegraph.

„Stima de sine este la un nivel scăzut dintotdeauna, iar neîncrederea în tine însuți este o trăsătură cheie a persoanelor care urmăresc soluții rapide”, spune dr. Jo Perkins, psiholog. „Ați încercat pe cont propriu, nu ați reușit, așa că vă sprijiniți pe o soluție magică.”

Aceasta este natura umană, spune dr. Perkins. „Suntem cablați să vrem să cheltuim cât mai puțină energie pentru cel mai bun rezultat – o maimuță înfometată se îndreaptă spre cea mai apropiată banană, mai degrabă decât spre cea din vârful copacului – este la fel cu pierderea în greutate”, spune ea.

Problema este că „trăim într-o cultură a satisfacției instantanee, în care este mai ușor să comandăm online un produs de slăbit decât să ne oprim și să ne gândim la el și la motivul pentru care îl dorim”, adaugă dr. Perkins. „Există o credibilitate percepută care vine odată cu faptul de a fi primul care descoperă ceva. Este o dublă lovitură care ne induce spre modă, alături de pierderea în greutate în sine.”

Cu toate acestea, pe termen lung, aceste tehnici sunt dificil de respectat. Iată câteva „miracole populare pentru pierderea în greutate” și, în mod esențial, de ce nu vor funcționa pe termen lung…

Ceaiuri de detoxifiere

Promovate ca „ceaiuri pentru burtă plată”, aceste produse sunt prezentate ca o modalitate naturală de a reduce retenția de apă, de a curăța sistemul digestiv și, în cele din urmă, de a pierde în greutate. Un numitor comun al acestor produse este adesea senna, un laxativ natural. Se poate obține un stomac mai plat cu o dietă cu ceaiuri de detoxifiere, deoarece efectul laxativ îi determină să elimine alimentele înainte ca acestea să fie complet digerate. De asemenea, acestea conțin adesea diuretice care îi determină pe băutori să elimine lichide mai regulat, ceea ce duce la un stomac temporar mai plat. Cu toate acestea, consumul de laxative și diuretice poate provoca crampe la stomac și diaree. De îndată ce o persoană încetează să le mai consume, orice pierdere de greutate percepută va fi inversată.

Dieta Beverly Hills

Creată de autoarea Judy Mazel în 1981, aceasta este o dietă extremă care pretinde că promovează pierderea în greutate prin combinarea unor alimente specifice. Dieta Beverly Hills se bazează pe ideea că ordinea și combinațiile în care sunt consumate alimentele determină creșterea în greutate. Mazel susținea că dacă se mănâncă alimentele într-o ordine greșită, unele alimente ar putea să nu mai fie digerate, provocând acumularea de grăsimi.

Dieta împarte alimentele în patru grupe: carbohidrați, proteine, fructe și grăsimi. Fructele, chiar și diferitele tipuri de fructe, trebuie consumate întotdeauna singure. Dacă se consumă un alt tip de aliment, cum ar fi o proteină, persoana care ține dieta trebuie să aștepte până a doua zi pentru a mânca din nou fructe.

Proteinele și carbohidrații nu pot fi consumate împreună. Nu veți fi surprins să aflați că experții sunt foarte sceptici în ceea ce privește faptul că funcționează cu adevărat combinarea alimentelor. Probabil că veți pierde în greutate la început datorită aportului caloric scăzut, dar este foarte complicat de urmat, iar urmarea unei diete atât de restrictive pentru o perioadă lungă de timp ar putea duce la deficiențe nutriționale.

Stimularea nervului vag

Această tehnică, în curs de testare de către oamenii de știință de la Universitatea de Stat din Moscova, constă în fixarea unor electrozi pe o parte a urechii care conține o ramură a nervului vag. Acest nerv stimulează pofta de mâncare, astfel încât se crede că un curent electric care trece prin el ar putea spune creierului că stomacul este plin, reducând astfel apetitul unei persoane.

Stimularea nervului vag a fost deja prezentată ca un remediu miraculos pentru epilepsie și depresie, iar testele pe animale au sugerat că ar putea funcționa pentru pierderea în greutate. Utilizatorii din cadrul testului din Rusia vor purta clemele pe ambele urechi, conectate la un generator alimentat cu baterii care va furniza 10 minute de stimulare pe zi.

Cu toate acestea, nu este clar dacă va funcționa, cu atât mai puțin dacă va fi eficient pe termen lung. „În cele din urmă, singura modalitate de a face ca pierderea în greutate să funcționeze este dacă vă puteți schimba obiceiurile pentru a vă muta ancora de greutate în jos”, spune Dr. Andrew Jenkinson, chirurg bariatric și autor al cărții How To Eat (And Still Lose Weight) „- Cum să mănânci (și să slăbești).

Dieta carnivoră

Aceasta presupune eliminarea tuturor alimentelor, cu excepția cărnii. Ideea este că proteinele au un „efect termic ridicat”, ceea ce înseamnă că organismul trebuie să lucreze din greu pentru a le digera, arzând mai multe calorii în acest proces. În plus, deoarece proteinele sunt folosite pentru construirea mușchilor, corpul își mărește rapid dimensiunea mușchilor, crescând rata metabolică bazală – caloriile sunt arse pur și simplu pentru a rămâne în viață.

În timp ce se va pierde în greutate cu această dietă, acest lucru se datorează restricției calorice de a nu mânca în mod normal. Celelalte presupuse beneficii sunt discutabile, potrivit experților. „Nu poți lua în mod magic toate proteinele într-o singură masă și să transformi acel exces în mușchi”, spune dieteticianul Priya Tew. „O va transforma în glucoză, iar corpul tău fie o va folosi, fie o va stoca”.

Dieta cu supă de varză

O strategie populară prin care oamenii nu mănâncă nimic altceva decât supă de varză timp de o săptămână, eliminând orice alt aspect al dietei lor.

Dieta cu supă de varză este doar una dintre multele mode care au succes pe termen scurt și eșec pe termen lung.

Va funcționa temporar, mai ales datorită reducerii caloriilor. Cu toate acestea, la fel ca toate dietele de restricție calorică, este „predispusă la succes pe termen scurt și eșec pe termen lung – de îndată ce renunți la ea, creierul tău va dori să revină la greutatea stabilită”, spune dr. Jenkinson.

Alimentația în volum

Bazată pe ideea că alimentele își pierd substanțele nutritive atunci când sunt gătite, această dietă prevede ca oamenii să mănânce doar alimente crude, pe bază de plante, care sunt bogate în apă și fibre, astfel încât să vă simțiți sătui. Este populară pe TikTok sub forma conceptului rebranduit de „mâncat în volum”, în care persoanele care țin dieta mănâncă porții mari de alimente cu puține calorii, cum ar fi spanacul, pentru a rămâne sătui, evitând carbohidrații.

Dieta îi poate ajuta pe cei care o urmează să evite cele mai grave excese ale junk food-ului modern. „Dieta occidentală este bogată în alimente ultraprocesate, realizate cu zahăr rafinat și carbohidrați, ceea ce face ca insulina noastră să devină ridicată”, explică dr. Jenkinson. „Acest lucru blochează hormonul natural de reglare a greutății, leptina. Creierul tău crede atunci că ești în gol și îți spune să continui să mănânci.” Pe scurt, mâncând alimente crude și evitând alimentele ultraprocesate, nu veți mai mânca în exces.

Cu toate acestea, merită să fii atent. Un studiu realizat în 1999 de oamenii de știință germani, care a analizat peste 500 de persoane care au urmat această dietă timp de trei ani, a constatat că „întrucât multe dintre persoanele care au ținut diete cu alimente crude erau subponderale și prezentau amenoree [pierderea menstruației], o dietă foarte strictă cu alimente crude nu poate fi recomandată pe termen lung”.

Diete personalizate

Aceasta presupune obținerea de analize ale probelor de sânge sau de scaun pentru a crea o dietă hiper-personalizată pe baza bacteriilor intestinale sau a ADN-ului. Se crede că o persoană își poate optimiza aportul în funcție de alimentele pe care le poate digera cel mai bine.

„Oamenilor le place ideea că ceva este doar pentru ei, că primesc ceva ce nimeni altcineva nu a înțeles”, spune dr. Jenkinson. „Dar se bazează pe pseudoștiință. Nu există nicio dovadă că poți adapta o dietă la microbiomul tău intestinal sau că aceasta va avea vreun efect. În cele din urmă, toate aceste diete se încheie cu sfătuirea de a mânca normal, dar de a evita alimentele ultraprocesate, ceea ce funcționează, dar nu este personal.”

Curățarea cu sucuri

Popularizate deopotrivă de modelele de pe podiumuri și de Kardashians, dietele cu sucuri au făcut furori acum câțiva ani. Dieta este, în esență, o simplă restricție calorică – prin eliminarea alimentelor solide normale, limitați cantitatea pe care o mâncați, punându-vă într-un deficit caloric.

S-a lucrat pentru a se asigura că shake-urile de înlocuire a mesei cu conținut scăzut de calorii conțin nutrienți și vitaminele potrivite, astfel încât o dietă de curățare cu sucuri de renume este, de obicei, completă din punct de vedere nutrițional. Cu toate acestea, potrivit lui Emer Delaney, purtător de cuvânt al Asociației Dietetice Britanice, curățările cu sucuri sunt în mod inerent nesustenabile: „Oamenii ar putea fi capabili să le urmeze timp de câteva săptămâni, dar nu se adresează comportamentului tău în ceea ce privește mâncarea. Nu sunt durabile. Oamenii nu pot continua să bea shake-uri pentru tot restul vieții lor”.

Pe scurt, odată ce ați renunțat la dietă, greutatea va reveni la loc.

Adevăratul secret pentru o pierdere în greutate de durată

Pierderea în greutate de durată se produce prin modificarea ancorei de greutate a creierului.

„Creierul deține controlul asupra greutății, nu dumneavoastră”, explică dr. Jenkinson. „Este ca și cum ai spune că îți poți controla respirația ținându-ți respirația; creierul preia din nou controlul. Acesta vă va trage la greutatea pe care vrea să o aveți. Singura modalitate de a pierde în greutate în mod durabil este să înțelegeți de ce ancora de greutate este stabilită la un astfel de nivel.”

Reducerea ancorei de greutate a creierului este un proces gradual, despre ajustarea obiceiurilor și a stilului de viață pe termen lung. „Puteți să o reduceți nu doar schimbând tipul de alimente pe care le consumați – eliminând carbohidrații și zaharurile rafinate – ci și reducând stresul și dormind mai bine”, spune dr. Jenkinson. „Formarea unor obiceiuri sănătoase necesită repetiție. Cu cât un obicei este efectuat mai des, cu atât mai mult calea neurologică se va înrădăcina în creierul dumneavoastră. Atunci se va mișca ancora de greutate.”