Şampania revine pe podiumurile curselor de Formula 1 – Cum a luat naștere tradiţia

Moet & Chandon a fost confirmat miercuri drept furnizorul oficial de şampanie al Formulei 1. Astfel, şampania va reveni pe podiumuri după patru ani în care piloţii au sărbătorit victoriile în curse prin stropirea cu vin spumant italian, relatează Reuters, conform News.ro.

Brandul, care a mai fost partener al Formulei 1 între 1966 şi 2000, va deveni, de asemenea, sponsorul principal al Marelui Premiu al Belgiei de la Spa-Francorchamps, din iulie.

Grupul LVMH, cel mai important din industria de lux, a încheiat un contract de sponsorizare pe 10 ani anunţat în octombrie anul trecut, cu Formula 1, deţinută de Liberty Media, care include mărcile Louis Vuitton, Moet Hennessy şi TAG Heuer.

Tag Heuer a înlocuit Rolex în calitate de cronometru oficial, în timp ce Louis Vuitton este partener al sportului şi sponsor principal al Marelui Premiu al Australiei, care va deschide sezonul la Melbourne în martie.

Formula 1 sărbătoreşte în acest an cea de-a 75-a aniversare a campionatului.

Moet & Chandon a înlocuit Ferrari Trento, producătorul italian de vinuri care a fost „toastul oficial al Formulei 1” din 2021.

Tradiţia şampaniei în motorsport a început la Le Mans în 1966, când pilotul elveţian Jo Siffert a stropit din greşeală spectatorii după ce dopul a ieşit dintr-o sticlă încălzită de soare.

Câştigătorul american Dan Gurney a recreat momentul un an mai târziu şi a agitat în mod deliberat sticla.

În Formula 1, o sticlă de Moet a fost oferită câştigătorului cursei, Juan Manuel Fangio, după Marele Premiu al Franţei din 1950, desfăşurat la Reims, un circuit aflat în apropierea unuia dintre centrele regiunii şampaniei.

Triplul campion mondial Jackie Stewart a stropit prima dată cu şampanie pe podiumul F1, tot din greşeală, după ce a câştigat Marele Premiu al Franţei din 1969, de la Clermont-Ferrand.

„Nimeni nu mi-a spus că sticla fusese lăsată la soare şi astfel, când am eliberat dopul, şampania a ieşit spumă”, a scris el peste mai mulţi ani.

„M-am gândit că ar fi păcat să irosesc şampania, aşa că mi-am apăsat degetul mare pe vârf, dar acest lucru nu a făcut decât să crească presiunea şi să producă un jet puternic de şampanie.

Toată lumea se bucura de spectacol, aşa că, gândindu-mă că aş putea să mă distrez şi eu, am început să mă învârt, stropind cu şampanie în toate direcţiile… şi astfel s-a născut o tradiţie a F1″.

Apa de trandafiri este folosită pentru sărbătorirea de pe podium la cursele desfăşurate în Orientul Mijlociu.

