S-a terminat luna de miere a Kamalei Harris? Ce o așteaptă pe candidata democrată la alegerile prezidențiale din 5 noiembrie

Impulsul electoral pe care Kamala Harris, candidata democraților la președinția Statelor Unite, l-a înregistrat în perioada de după anunțarea candidaturii pare să fi luat sfârșit, afirmă unii comentatori de peste ocean, care cred că vicepreședinta urmează să se confrunte, în săptămânile care urmează până la alegerile din 5 noiembrie, cu probleme din ce în ce mai dificile. Abilitatea ei de a depăși aceste obstacole ar putea fi factorul decisiv pentru câștigarea Casei Albe.

Val de entuziasm

Vicepreședinta Harris s-a bucurat de o creștere remarcabilă a favorabilității politice de când președintele Joe Biden s-a retras din cursa electorală în luna iulie. Liderul de la Casa Albă a anunțat atunci că se retrage din cursa pentru Biroul Oval, spunând că nu va mai încerca să obțină un al doilea mandat la alegerile din SUA din această toamnă.

Retragerea liderului octogenar din cursa prezidențială vine după luni de gafe și controverse referitoare la sănătatea și capacitatea cognitivă a lui Biden de a mai conduce SUA încă patru ani.

Prestația sa dezastruoasă la dezbaterea avută cu Trump la sfârșitul lunii iunie a intensificat presiunile democraților asupra lui Biden de a se retrage. În final, președintele pare să fi cedat amenințărilor venite din partea elitelor Partidului Democrat, care i-ar fi cerut să renunțe la cursa prezidențială în caz contrar el urmând să fie înlăturat forțat prin invocarea Amendamentului 25 la Constituția Statelor Unite. Acesta oferă o cale legală pentru ca un președinte să fie îndepărtat de conducerea guvernului – temporar sau definitiv, de bună voie sau nu – atunci când este necesar în circumstanțe extraordinare.

Democrații au ales-o imediat pe Kamala Harris ca nominalizata de facto a partidului pentru Casa Albă, în condițiile în care criticii au spus că vicepreședinta a fost impusă de mașinăria liderilor democrați în mod incorect, după ce ea nu a câștigat niciun fel de alegeri în interiorul partidului și că este o candidată aleasă fără niciun merit, în afară de faptul că bifează condițiile solicitate de aripa radicală a Partidului Democrat: femeie, persoană de culoare, minoritară și promotoare a unei agende progresiste. Aceștia susțin că inclusiv alegerea pe care Harris a făcut-o pentru postul de vicepreședinte, guvernatorul din Minnesota, Tim Walz, este o dovadă a politicilor extreme pe care le urmărește candidata democrată.

Harris a primit și a acceptat nominalizarea Partidului Democrat la Convenția Națională care a avut loc la Chicago în august. Ea a primit susținerea a 4.567 de delegați democrați din totalul de 4.695.

Analiștii au afirmat că, imediat după retragerea din cursă a președintelui Biden, Harris a navigat pe un val de entuziasm democrat și a beneficiat de o infuzie masivă de strângere de fonduri.

Ajutată și de o presă în majoritatea ei favorabilă, Harris a fost prezentată ca “singura șansă a Americii să salveze democrația în fața lui Trump.” Aceasta deși de la preluarea funcției de vicepreședintă a Americii, Harris a avut mereu ratinguri negative, fiind considerată una dintre cele mai nepopulare figuri de la Washington, și una dintre persoanele responsabile de declinul economic al țării și de scăderea nivelului de trai al multor americani.

În mod constant, sondajele de opinie au indicat faptul că democrata era privită cu scepticism de către americani, lucru care i-a făcut pe ziariștii de la Sacramento Bee să se întrebe în vara anului 2023 dacă Kamala Harris este “cel mai slab vicepreședinte din istoria Americii?”

În acest context, reamintim că Harris a fost criticată constant, și nu doar de dreapta americană, pentru nerealizările ei din domeniul imigrației ilegale, inflației, educației, criminalității sau impozitelor.

Luna de miere, terminată?

Entuziamsul democraților, donațiile uriașe primite, titlurile pozitive din presa americană și impotența campaniei lui Donald Trump de a se adapta unui nou adversar au propulsat-o pe Harris în fruntea cursei prezidențiale.

Conform agregatorului de sondaje The Hill / Decision Desk HQ, Harris îl conducea joi pe fostul președinte Trump cu aproximativ 3,5 puncte la nivel național, având 49,2% față de 45,6% pentru republican.

Democrata este, de asemenea, în pole-position, cu marje mai înguste, în trei state swing, cele care vor decide scrutinul: Michigan, Pennsylvania și Wisconsin.

De partea sa, RealClearPolitics indica joi că Harris se bucura de 48,1% din preferințele alegătorilor americani, iar Trump de 46,1%. Harris avea așadar un avans de 2%.

RealClearPolitics o plasa pe Harris în frunte și în ceea ce privește statele cheie, cu 47,7% la 47,5%, un avans minim de 0,2%.

Astfel, republicanul conduce în Arizona și Carolina de Nord, în timp ce democrata este în frunte în Wisconsin, Nevada, Georgia și Michigan. Diferențele dintre cei doi sunt minime și se află în marja de eroare. Cei doi sunt la egalitate în Pennsylvania, conform RCP.

De asemenea, istoricul Allan Lichtman, profesorul de la American University, considerat un “Nostradamus al alegerilor, a declarat joi că Kamala Harris a îndeplinit obiectivele critice pentru victorie și că va câștiga Casa Albă.

Lichtman și-a creat propriul model electoral care a prognozat corect fiecare câștigător prezidențial din 1984. El se bazează pe un sistem neortodox – ignorând sondajele și experții – bazat pe ceea ce el numește “13 chei” pentru Casa Albă, un model pe care l-a dezvoltat în 1981 alături de prietenul său, geofizicianul Vladimir Keilis-Borok.

În această avalanșă de știri favorabile care o înconjoară pe Kamala Harris, unul dintre cei mai cunoscuți realizatori de sondaje din Statele Unite a declarat însă că “luna de miere” de care s-a bucurat democrata pare că a luat sfârșit.

Frank Luntz, care este specializat în interviuri cu alegători indeciși, s-a referit la un sondaj recent care a măsurat entuziasmul alegătorilor americani.

“O scădere destul de drastică a entuziasmului alegătorilor democrați în sondajul YouGov din această lună. (A fost 70% luna trecută.) Perioada lunii de miere s-a încheiat oficial,” a scris Luntz într-o postare pe X.

Expertul s-a referit la un sondaj online non-partizan care a indicat că entuziasmul democraților a atins un vârf în timpul Convenției Naționale Democrate de luna trecută. Ancheta de opinie a arătat o creștere constantă a entuziasmului odată ce, după anunțul de retragere a lui Biden, Harris a devenit candidata potențială a Partidului Democrat.

În cel mai recent sondaj de la începutul lunii septembrie, republicanii au luat însă un mic avans în ceea ce privește entuziasmul, 60% spunând că sunt “foarte entuziaști” sau “extrem de entuziaști” de alegerile care bat la ușă. Pentru democrați, procentul este de 59 la sută.

La sfârșitul lunii iunie, un sondaj USA Today / Suffolk University a arătat că susținătorii lui Trump erau de două ori mai entuziaști decât susținătorii lui Biden, 50% dintre ei spunând că sunt “foarte încântați” de șansele candidatului lor, comparativ cu 30% pentru Biden.

O anchetă similară recentă realizată de USA Today / Suffolk University a indicat un nivel asemănător de entuziasm printre susținătorii lui Trump (60 la sută), cu suporterii lui Harris la 68% – mai mult decât dublu față de cei ai lui Biden.

Scăderea de care vorbește Frank Luntz a coincis cu sfârșitul Convenției Naționale Democrate, când Harris a primit un impuls media semnificativ și a ținut un discurs care, deși criticat pentru lipsa unor politici clare, a fost bine primit.

De asemenea, există și alte semne că “saltul” înregistrat de Harris în timpul convenției s-a terminat. Un nou lot de sondaje de la CNN, concentrate pe statele swing, a arătat o egalitate între Harris și Trump în Pennsylvania. Democrata are un avans de un punct în Georgia, în timp ce este în urma lui Trump cu 5% în Arizona.

Cea mai recentă prognoză electorală realizată de cunoscutul Nate Silver arată și ea că șansele lui Trump de a se impune în Colegiul Electoral s-au îmbunătățit de la sfârșitul lunii iulie.

Analistul de date și fondatorul paginii FiveThirtyEight a dezvăluit miercuri că modelul său de cursă prezidențială indică acum că Trump are șanse de 58,2% să câștige Colegiul Electoral în noiembrie, comparativ cu 41,6% șanse pentru Harris.

“Șansele lui Trump de a câștiga sunt cele mai mari din 30 iulie,” a scris Silver în cel mai recent buletin de prognoză electorală. “Șansa unei împărțiri a voturilor Colegiului Electoral-popular care funcționează împotriva lui Harris a crescut la aproape 18 la sută.”

Modelul lui Silver a prezis că Harris are o șansă de 58,9% de a câștiga votul popular național – ceea ce nu are nicio influență asupra câștigătorului cursei – dar că Trump va strânge 274 de voturi în Colegiul Electoral, depășind totalul estimat de 263 de Colegiul Electoral pe care le-ar putea strânge vicepreședintele. (270 de voturi ale Colegiului Electoral sunt necesare pentru a câștiga președinția Americii).

“A existat un val de entuziasm pentru Harris după abandonul lui Biden, dar asta s-ar fi putut întâmpla oricum,” a notat Silver pe X.

Iar un sondaj ABC News/Ipsos publicat de Ziua Muncii a arătat că Harris nu a reușit să obțină o creștere anticipată a sprijinului după Convenția Națională Democrată de luna trecută, ceea ce face ca cursa electorală din 2024 să fie practic neschimbată.

Obstacole în calea democratei

Cursa pentru Casa Albă a intrat, așadar, în linie dreaptă, iar următoarele două luni vor fi decisive pentru cei doi candidați. Conform sondajelor, Harris se află acum în frunte, dar avansul ei în fața lui Trump este minim.

Abilitatea ei de a depăși mai multe obstacole majore ar putea fi factorul care va conta în cursa pentru câștigarea Casei Albe. Care sunt însă unele dintre aceste probleme importante, inventariate de The Hill?

# Dezbaterea cu Trump

Prima – și poate singura – dezbatere dintre Harris și Trump este următorul mare reper pe drumul către ziua alegerilor. Discuția este programată pentru 10 septembrie la Constitution Center din Philadelphia, urmând să fie moderată de David Muir și Lindsey Davis de la postul de televiziune ABC News.

Soarta dezbaterii a fost pusă la îndoială mult timp pe fondul unei dispute cu privire la reguli, după ce echipa de campanie a lui Trump a vrut să păstreze același format care a guvernat dezbaterea din 27 iunie cu președintele Biden. În acel caz, când un candidat vorbea, microfonul celuilalt candidat era dezactivat.

Campania Harris a vrut însă să schimbe acest acord, lăsând microfoanele ambilor candidați deschise pe tot parcursul. În final, Harris a acceptat regulile.

Potrivit analiștilor, Harris ar putea avea o atitudine agresivă în fața lui Trump, care este un maestru al dezbaterilor. Dar dezbaterile de acest fel sunt în mod inerent imprevizibile și Harris nu a strălucit deosebit de puternic în dezbaterile democraților din 2020 – cu excepția unui moment în care, în mod ironic, ea l-a atacat pe Biden din cauza opoziției sale trecute față de practica de a transporta elevii la școli din interiorul sau din afara districtelor lor școlare locale ca mijloc de rectificare a segregării rasiale.

#Schimbarea de poziții.

Comentatorii cred că una dintre vulnerabilitățile lui Harrius o reprezintă schimbarea poziției ei pe diferite subiecte.

De exemplu, Harris a susținut interzicerea fracturării hidraulice atunci când a candidat pentru nominalizarea democrată în 2020. Ea nu mai este însă în favoarea unei astfel de mișcări, deși grupurile progresiste care o susțin au criticat sprijinul democratei pentru această procedură controversată.

De asemenea, în timpul campaniei pentru alegerile primare din 2020, ea a mai indicat că nu crede că oamenii care au trecut granița fără autorizație au comis o infracțiune. Acum ea adoptă o poziție mai dură în ceea ce privește securitatea frontierei, după ce republicanii au criticat rezultatele ei negative în calitate de “țar al frontierei” în Administrația Biden. Harris suportă acum inclusiv construirea unui zid la granița cu Mexicul, după ce ani de zile a criticat proiectul lui Trump ca fiind “neamerican.”

În sfarșit, în calitate de senator, Harris a fost printre cei care au susținut o așa-numită propunere “Medicare-for-All” privind îngrijirea sănătății. Ea nu mai susține această idee.

Analiștii spun că Harris va trebui să-și explice raționamentul din spatele acestor schimbări și ale multor altora, cu unele voci care susțin că democrata a recurs la oportunism politic în aceste situații.

# Convingerea moderaților.

Nu există nicio îndoială că Harris a entuziasmat comunitatea democrată. Dar alegerile vor fi decise de o mică parte de alegători din statele swing, acolo unde independenții sunt cruciali.

Una dintre întrebările mari ale campaniei lui Harris este dacă poate captura această zonă centrală – sau dacă este vulnerabilă la atacurile republicanilor care o descriu drept “o radicală progresistă, o marxistă care va distruge America.”

În timpul discursului de acceptare a nominalizării democrate, ea a abordat teme deschis patriotice și a evidențiat poziții atent echilibrate pe subiecte controversate, de la imigrație la Gaza. Rămâne de văzut însă dacă Harris poate susține această abordare și să convingă moderații de justețea agendei sale.

Criticii au declarat însă că inclusiv planul ei economic anunțat recent pare “copiat direct dintr-un plan de cinci ani al lui Mao sau al lui Iosif Stalin,” dând ca exemplu sugestiile că guvernul americana ar trebui să controleze prețurile la alimente, iar statul să ofere un credit de 25.000 de dolari cumpărătorilor de locuințe.

Criticii insistă de altfel că planurile radicale ale lui Harris sunt o expresie a presiunilor aripii extreme a Partidului Democrat, care o susține in corpore.

# Transparența publică.

De când a fost propulsată în locul președintelui Biden, Harris nu a organizat nicio conferință de presă, un lucru neașteptat pentru un candidat la prezidențiale din partea unui partid major american.

Ea doar a participat, împreună cu Walz, la un interviu la CNN, unde însă nu a trebuit să facă față unor întrebări dure.

Lipsa de transparență a fost notată de unii ziariști, dar, în general, presa din Statele Unite nu a criticat mai agresiv campania lui Harris din cauza acestei tactici cel puțin surprinzătoare.

Criticii spun că Harris nu doar că refuză întâlnirile cu presa, dar că, făcând acest lucru, ea refuză să-i ofere alegătorului american răspunsul la numeroasele întrebări pe care le are legate de planurile sale pentru Statele Unite. Comunicările ei se rezumă la citirea discursurilor electorale de pe monitoare în timpul mitingurilor democraților.

Surse: NBC News, Los Angeles Times, New York Times, YahooNews, Sacramento Bee, The Federalist, The Hill, RealClearPolitics, CNN, ABC News, BBC, New York Post, Axios, PBS, The Daily Beast, FoxNews, natesilver.net, suffolk.edu, X, YouTube