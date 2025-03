Rwanda anunţă că-şi întrerupe relaţiile diplomatice cu Belgia, pe care o acuză de părtinire în conflictul în curs din Republica Democratică Congo / Bruxellesul denunţă o ”decizie disproporţionată”

Rwanda anunţă luni întreruprea relaţiilor ale diplomatice cu Belgia şi acuză fosta putere colonială de faptul că a ”luat partea” Kinshasei ”cu mult înainte şi în timpul conflictului” în curs din Republica Democratică Congo (RDC), relatează agenția de știri AFP, citată de News.ro.

”Guvernul Rwandei a notificat azi (luni) Guvernul Belgiei cu privire la decizia sa de a rupe relaţiile diplomatice de îndată”, anunţă într-un comunicat Ministerul rwandez de Externe.



RWANDA SEVERS DIPLOMATIC RELATIONS WITH BELGIUM

The Government of Rwanda today notified the Government of Belgium of its decision to sever diplomatic relations, effective immediately. Rwanda’s decision has been taken after careful consideration of several factors, all linked… pic.twitter.com/Me6l13s4Bq

— Ministry of Foreign Affairs & Int’l Cooperation (@RwandaMFA) March 17, 2025

Această decizie intervine, potrivit Kigali, în urma unor ”încercări jalnice” ale Bruxellesului de a-şi ”păstra iluziile neocoloniale”.

Belgia ”regretă”, la rândul său, decizia ”disproporţionată” a Rwandei şi urmează să-i declare, la rândul său, personae non gratae pe diplomaţii rwandezi aflaţi în post pe teritoriul belgian, a reacţionat ministrul belgian de Externe Maxime Prévot.

”Această decizie este disproporţionată şi arată că, atunci când suntem în dezacord cu Rwanda, ea preferă să nu dialogheze”, scrie pe X şeful diplomaţiei belgiene.

”BELGIA A LUAT ÎN MOD CLAR PARTEA ÎNTR-UN CONFLICT REGIONAL”

Uniunea Europeană (UE), asupra căreia a efectuat presiuni, a impus luni sanţciuni unor personalităţi rwandeze, din cauza susţinerii Kigali a ofensivei grupării rebele M23 în RDC.

Kigali acuză Belgia de faptul că a ”luat partea” Kinshasei.

Belgia, o fostă putere colonială atât în RDC – fostul Zair -, cât şi Rwanda, a fost una dintre cele mai critice ţări faţă de Kigali,, după ce rebeliunea M23 – susţinută de Kigali – a lansat, în decembrie, o ofensivă în estul RDC şi a cucerit Goma, capitala provinciei Nord-Kivu, şi Bukavu, capitala provinciei Sud-Kivu.

Bruxellesul a cerut, la sfârşitul lui ianuarie, UE să analizeze impunerea unor sanţiuni Rwandei, pe care o acuză de încălcarea suveranităţii RDC.

Belgia nu a susţinut un nou ajutor, în valoare de 20 de milioane de euro, acordat în noiembrie. Ea s-a abţinut, la un vot în Consiliul UE.

Rwanda anunţa în februarie suspendarea programelor belgiene de ajutor în această ţară.

”În prezent, Belgia a luat în mod clar partea într-un conflict regional şi continuă să se mobilizeze în mod sistematic împotriva Rwandei în diverse forumuri, folosind minciuni şi manipulări pentru a crea o opinie nejustificată împotriva Rwandei, cu scopul de a destabiliza ţara şi regiunea”, acuză Kigali.

”Decizia de azi (luni) reflectă angajamentul Rwandei atât de a-şi proteja interesele naţionale şi demnitatea rwandezilor, cât şi de a apăra principiile suveranităţii, păcii şi respectului reciproc”, se arată în domunicat.

Toţi diplomaţii belgieni prezenţi în Rwanda au obligaţia să părăsească ţara într-un termen de 48 de ore, anunţă Kigali.