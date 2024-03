Rușii încearcă să își apere submarinele de dronele ucrainenilor / Au montat cuști pe turnuri de comandă și au construit un model fals într-un port

Rușii au luat măsuri pentru a-și apăra submarinele de dronele ucrainenilor, iar printre acestea se numără montarea de cuști pe turnurile de comandă (chioșcuri) și construcția unui submarin fals lângă unul real, într-un port, transmite The War Zone.

Moscova a pierdut deja în acest război un submarin diesel-electric din clasa Kilo, Rostov-pe-Don, în valoare de aproximativ 350 de milioane de dolari.

Recent, submarinul Tula, din clasa Delta-IV, a fost fotografiat cu o cușcă montată peste turnul de comandă. Aceasta are rolul de a proteja elementul respectiv de un atac cu dronă. În partea superioară a turnului, submarinele au o zonă în care membri ai echipajul pot sta atunci când nava navighează la suprafață. Astfel de cuști sunt folosite la scară largă în războiul terestru din Ucraina, fiind montate pe tancuri, obuziere sau transportoare blindate de trupe.

Cușca de pe Tula apare în imagini transmise de canalul de televiziune Russia-24. Submarinul nuclear, care are la bord rachete balistice, face parte din Flota militară de nord.

