Rusia şi Belarus organizează exerciţii militare comune în septembrie, anunţă Minskul

Ministerul Apărării din Belarus a anunţat marţi că armatele rusă şi belarusă vor organiza exerciţii strategice comune în Belarus în perioada 12-16 septembrie, transmite Reuters, preluată de Agerpres.

Scopul exerciţiilor este de a testa capacităţile Rusiei şi Belarusului şi „de a asigura securitatea militară a Uniunii statale, precum şi capacitatea lor de a respinge o posibilă agresiune”, a explicat ministerul, citându-l pe generalul-maior Valeri Revenko. Uniunea statală Rusia-Belarus este o alianţă fără graniţe între cele două foste republici sovietice vecine, aminteşte Reuters.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat la începutul acestui an, fără a oferi detalii sau dovezi, că Rusia „pregăteşte ceva” în Belarus în această vară sub pretextul unor exerciţii militare de rutină.

Într-un interviu acordat revistei Time săptămâna trecută, preşedintele belarus Aleksandr Lukaşenko a afirmat că a decis să mute locul de desfăşurare al exerciţiilor militare comune departe de graniţele de vest ale Belarusului cu ţările Uniunii Europene, invocând preocupările de securitate ridicate de Polonia şi ţările baltice.

Lukaşenko a calificat ideea ca Belarusul să utilizeze exerciţiile pentru a ataca cele trei ţări baltice şi Polonia drept „o prostie totală”.

Revenko a mai spus că exerciţiile belaruso-ruse „sunt folosite ca pretext pentru militarizarea continuă” în ţările vecine NATO, amintind de viitoarele exerciţii ale NATO din Polonia, care vor implica cel puţin 34.000 de soldaţi.

Belarus, cel mai apropiat aliat al Rusiei, a cunoscut în ultimii ani o deteriorare a relaţiilor sale cu vecinii occidentali şi Ucraina, după ce Moscova a folosit teritoriul belarus ca punct de plecare pentru un atac asupra Kievului în februarie 2022.