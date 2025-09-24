Rusia se confruntă din nou cu o criză demografică, la fel ca în anii 1990. De ce actuala criză este diferită și mult mai periculoasă (Carnegie Politics Project)

Vladimir Putin a ajuns la putere într-o țară care se confrunta cu o criză demografică severă. Astăzi, 25 de ani mai târziu, criza se repetă: scăderea natalității, declinul natural al populației și creșterea mortalității masculine. Cu toate acestea, de data aceasta situația este mult mai gravă decât înainte. Salavat Abilkalikov, doctorand în sociologie și cercetător invitat la Universitatea Northumbria din Marea Britanie, explică de ce într-un articol pentru proiectul Carnegie Politika, citat de Meduza.

Valuri în demografia rusă

Procesele demografice din Rusia se dezvoltă ciclic, în valuri care durează 25-30 de ani (în această perioadă, copiii devin ei înșiși părinți tineri și intră pe piața muncii). Această ciclicitate își are originea în catastrofele din prima jumătate a secolului al XX-lea, în primul rând în cel de-al Doilea Război Mondial.

Conform estimărilor Rosstat, URSS a pierdut 6,9 milioane de persoane cu vârsta cuprinsă între 0 și 4 ani în timpul războiului, doar din cauza scăderii natalității și a creșterii mortalității. Alte 12,9 milioane de persoane cu vârsta de peste 4 ani au murit, inclusiv bărbații care au luptat direct în război. Acest lucru a declanșat valuri demografice pronunțate în structura de vârstă a Rusiei: o creștere a ratei natalității după război a fost urmată de o scădere în perioada 1960-1968, o creștere în perioada 1969-1988, o scădere bruscă între 1987 și 1999 și o nouă creștere până în 2016.

Acum intrăm într-o nouă fază de scădere. În 2024, 1,22 milioane de persoane s-au născut — doar puțin mai mult decât minimul istoric din 1999 (1,21 milioane). Dar acest minim record nu va rezista: numărul nașterilor va scădea cu 3-5% în fiecare an, iar creșterea lentă se va relua abia după 2029-2030.

Mai mult, pentru a se stabiliza chiar și la acest nivel critic de scăzut, rata totală a fertilității (numărul mediu de nașteri pe femeie) trebuie să crească de la 1,4 în prezent la 1,7-1,8 și să rămână la acest nivel până la începutul sau mijlocul anilor 2030. Fără cheltuieli fără precedent pentru politica familială și într-un context de instabilitate generală, acest lucru este practic imposibil.

De ce nu mai există creștere demografică?

Diferența cheie între criza demografică actuală și cea anterioară este componenta migrației, sau mai degrabă absența acesteia. Prăbușirea URSS a declanșat fluxuri centripete puternice: locuitorii vorbitori de limbă rusă din fostele republici sovietice au început să se întoarcă în Rusia. De exemplu, numai în 1994, migrația a crescut cu aproape un milion de persoane.

În perioada post-sovietică (1992-2023), 49,1 milioane de persoane s-au născut în Rusia, iar 65,9 milioane au decedat, ceea ce înseamnă o scădere naturală a populației de 16,8 milioane. Cu toate acestea, datorită câștigurilor din migrație (12,3 milioane de persoane), 73,6% din scăderea naturală a populației a fost compensată. Cu alte cuvinte, migrația a atenuat în mod semnificativ criza demografică anterioară.

Astăzi, acest mecanism de compensare nu mai funcționează. Locuitorii din Asia Centrală se confruntă cu oportunități alternative de angajare în alte țări și în țara lor, în timp ce economia rusă, lipsită de perspective de creștere rapidă, oferă condiții din ce în ce mai puțin atractive. Conform statisticilor Ministerului Afacerilor Interne, în prezent există 3-3,5 milioane de migranți legali în Rusia, comparativ cu aproximativ 4,5 milioane înainte de pandemia COVID-19 și 5-7 milioane în 2012-2013.

Tot mai multe oportunități se deschid pentru migranții din Asia Centrală: destinații alternative includ Uniunea Europeană, țările din Golful Persic, Turcia și Coreea de Sud. În plus, xenofobia crescândă în societatea rusă și persecuția cetățenilor din Asia Centrală în urma atacului terorist de la Crocus City Hall reduc și mai mult atractivitatea Rusiei ca piață a muncii.

Tendințe și mai alarmante sunt asociate cu transformarea Rusiei dintr-un centru de atracție într-o sursă de emigrare. Invazia Ucrainei și mobilizarea ulterioară au declanșat cea mai mare exod de populație din ultimii 20 de ani — aproximativ 650.000 de persoane au părăsit definitiv țara. Mai mult, acesta a fost în primul rând un „exod al creierelor”: cei care au plecat erau în principal tineri, profesioniști cu înaltă calificare.

De atunci, valul inițial de emigrare s-a calmat, dar exodul populației — aparent la o scară mai mică — va continua. Mai mult, există în continuare potențialul unor noi valuri puternice de emigrare în cazul unei mobilizări suplimentare, al unei represiuni sporite sau al unei deteriorări accentuate a situației economice.

Acțiunile autorităților nu ajută

O comparație cu situația de la începutul secolului evidențiază o altă diferență fundamentală. În anii 2000, recunoscând gravitatea crizei, autoritățile au încercat să pună în aplicare o politică demografică bine gândită: au introdus prima de maternitate, au majorat alocațiile pentru copii, au crescut investițiile în sistemul de sănătate și așa mai departe.

Cu toate acestea, chiar și în cei mai buni ani, ponderea cheltuielilor pentru sprijinul familiei în PIB a rămas sub 1%. În timp ce media în țările OCDE este de peste 2%, iar în Europa de Nord și în alte câteva țări, precum Franța și Polonia, aceasta depășește 3%. Cu toate acestea, pe fondul creșterii ratei totale a fertilității și a natalității în Rusia, autoritățile au început să raporteze că problema demografică a fost rezolvată.

Realitatea s-a dovedit a fi cu totul alta. După succesele parțiale din anii 2010, odată cu izbucnirea războiului pe scară largă, politica rațională a cedat locul „isteriei demografice”. Interzicerea „mișcării LGBT” și a ideologiei fără copii, discuțiile despre reinstaurarea impozitului sovietic pentru lipsa copiilor, restricțiile privind avortul și introducerea unui fel de „forțe speciale demografice” – toate acestea au devenit o farsă de activitate frenetică, pe măsură ce bugetele au fost redirecționate către efortul de război.

Chiar ignorând aspectul moral al problemei, astfel de măsuri sunt complet inutile din perspectivă demografică. De exemplu, rata avorturilor în Rusia a scăzut deja de șase ori în anii post-sovietici, chiar și fără interdicții guvernamentale. Restricții suplimentare nu vor rezolva problema natalității scăzute, ci ar putea exacerba tensiunile sociale, subminând și mai mult încrederea în guvern.

Pe lângă toate acestea, autoritățile ascund statisticile

În cele din urmă, cel mai alarmant semn este încercarea autorităților de a ascunde sau de a distorsiona datele demografice. Ce este acest lucru dacă nu o recunoaștere a incapacității lor de a rezolva problema folosind metode tradiționale? Calitatea slabă a ultimului recensământ, distorsiunile din statisticile privind migrația și clasificarea multor date demografice sunt dovada că autoritățile, incapabile să schimbe situația în realitate, au decis să o schimbe cel puțin pe hârtie.

Dar astfel de manipulări statistice nu rezolvă problemele fundamentale. Conform calculelor bazate pe cele mai recente previziuni ale ONU, dacă migrația ar scădea la zero, populația Rusiei până în 2100 ar putea fi de numai 90,8 milioane în loc de 112,2 milioane în scenariul mediu și de 57,4 milioane în loc de 74,6 milioane în scenariul pesimist.

Rusia încheie ciclul demografic complet al erei Putin în condiții fundamental mai periculoase decât acum un sfert de secol. Următoarea generație de lideri ruși va moșteni probabil o criză demografică masivă, cu potențiali migranți speriați și trezorerii epuizate. Toate acestea vor amenința țara cu un declin demografic ireversibil, ale cărui consecințe se vor resimți pentru generațiile viitoare.