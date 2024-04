Rusia „nu are forțele” necesare pentru a cuceri Harkovul – dar amenințarea obligă Ucraina să mențină trupe în zonă

Prestigiosul think-tank american Institute for the Study of War (ISW) apreciază că armata rusă „nu dispune de forțele necesare pentru a cuceri orașul” Harkov, după ce Oleksandr Pivnenko, comandantul Gărzii Naționale a Ucrainei, nu a exclus o încercare a Rusiei de a ataca al doilea oraș ca mărime din Ucraina, scrie Sky News.

Anterior, comandantul-șef al forțelor armate ucrainene, generalul-colonel Oleksandr Sirski, a declarat că amenințarea unei invazii determină Ucraina să aloce resurse suplimentare pentru apărarea orașului – slăbind forțele din alte părți.

„Sirski a menționat că forțele ucrainene și-au îmbunătățit recent pozițiile în apropiere de Sinkivka (la est de Harkov)”, a notat ISW, precizând însă că “eficacitatea de luptă” a rușilor poate fi pusă sub semnul întrebării din cauza „incapacității lor de a cuceri Sinkivka în ciuda atacurilor repetate în masă ale infanteriei și unităților mecanizate”.

ISW continuă să evalueze că o potențială viitoare ofensivă rusă pentru a cuceri orașul Harkov ar fi un demers “extrem de ambițioas, care ar reprezenta o provocare semnificativă pentru forțele rusești, în special deoarece forțele rusești se vor confrunta cu forțe ucrainene mai bine echipate după sosirea asistenței militare americane”.

Aceste comentarii vin în contextul în care Harkovul a fost recent ținta unor bombardamente susținute din partea Rusiei.